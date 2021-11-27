ننشر الوصف الوظيفي والمؤهلات المطلوبة لشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة

للتقديم لوظائف قيادات المحليات الشاغرة..

حصل صدي البلد عن بيان الوصف الوظيفي لوظيفة : سكرتري عــام مساعد محافظة، وذلك للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالمحافظات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١، وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.



واعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن حاجتها لشغل 59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات ، ويتم التقديم في الفترة 21نوفمبر الجاري حتي 20ديسمبر المقبل والتقديم يتم الكترونيا فقط علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.





الوصف العام لوظيفة سكرتير عام مساعد محافظة :

- تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف قيادات الأدارة المحلية .

- تختص هذه الوظيفة بالمعاونة فى السياسة العامة وسير العمل الذي تتولاه الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .

الواجبات والمسئوليات :

- يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر للمحافظ .

-متابعة الاعمال التى تتولها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة .

-الاشتراك في إعداد مشروع موازنة المحافظة وإقتراح تنفيذ الاعتمادات المخصصة للإستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية .

- وضع القواعد التى تكفل حسن سرير العمل بالاجهزة التنفيذية بالمحافظة ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى .

- اعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من الناحية الفنية والإدارية والقانونية والعمل علي ووضع قرارات وتوصيات للمجلس الشعبى موضع التنفيذ .

- إبداء الرأي فى إدارة وإستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .

- إعداد التقارير والمذكرات التى ترفع للسلطة المتخصصة.

- حضور المؤتمرات والإجتماعات والندوات والتى تتعلق بطبيعة العمل .

مطالب التأهيل :

- مؤهل عال مناسب مزاولة العمل فى وظائف الدرجة الادني مدة لا تقل عن سنة "داخل الوحدة" .

- مؤهل عال مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 18 سنة "خارج الوحدة" .

- الخبرة الكافية فى مجال العمل فى الإدارة المحلية .

- الحصول على دورات تدريبية مناسبة فى مجال العمل .

- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.