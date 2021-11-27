عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للتقديم لوظائف قيادات المحليات الشاغرة..

ننشر الوصف الوظيفي والمؤهلات المطلوبة لشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

حصل صدي البلد عن بيان الوصف الوظيفي لوظيفة : سكرتري عــام مساعد محافظة، وذلك للمتقدمين للوظائف الشاغرة بالمحافظات التي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في الإعلان رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢١،  وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و ذلك علي موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.


واعلنت وزارة التنمية المحلية ، عن حاجتها لشغل 59 وظيفة جديدة لقيادات المحليات بالمحافظات ، ويتم التقديم في الفترة 21نوفمبر الجاري حتي 20ديسمبر المقبل والتقديم يتم الكترونيا فقط  علي الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية  www.mld.gov.eg.



الوصف العام  لوظيفة سكرتير عام  مساعد محافظة :
- تقع هذه الوظيفة ضمن وظائف قيادات الأدارة المحلية .
- تختص هذه الوظيفة بالمعاونة فى السياسة العامة وسير العمل الذي تتولاه الاجهزة التنفيذية بالمحافظة  .

الواجبات والمسئوليات :
- يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر للمحافظ .
-متابعة الاعمال التى تتولها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة  .
-الاشتراك في إعداد مشروع موازنة المحافظة  وإقتراح تنفيذ الاعتمادات المخصصة للإستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية .
- وضع القواعد التى تكفل حسن سرير العمل بالاجهزة التنفيذية بالمحافظة  ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى .
- اعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من الناحية الفنية والإدارية والقانونية والعمل علي ووضع قرارات وتوصيات للمجلس الشعبى موضع التنفيذ .
- إبداء الرأي فى إدارة وإستثمار أراضى المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها .
- إعداد التقارير والمذكرات التى ترفع للسلطة المتخصصة.
- حضور المؤتمرات والإجتماعات والندوات والتى تتعلق بطبيعة العمل .

مطالب التأهيل :
- مؤهل عال مناسب مزاولة العمل  فى وظائف الدرجة الادني مدة لا تقل عن سنة  "داخل الوحدة"  .
- مؤهل عال مناسب مع مزاولة العمل مدة كلية لا تقل عن 18 سنة  "خارج الوحدة"  .
- الخبرة الكافية فى مجال العمل فى الإدارة المحلية .
- الحصول على دورات تدريبية مناسبة فى مجال العمل .
- قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه ووضع الخطط والبرامج.

وظائف قيادات المحليات الوصف الوظيفي سكرتير عام مساعد وزارة التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

شعراوى: تخريج أكثر من 2000 متدرب حضروا 52 دورة تدريبية بخطة مركز سقارة الحالية

وزير التنمية المحلية يوجه بسرعة تأهيل منازل أهالي أسوان المتضررة من السيول

ترشيحاتنا

عوارض صحية خطيرة.. جنوب أفريقيا تكشف الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمتحور كورونا الجديد

بتوجيهات من شيخ الأزهر.. مساعدات عاجلة من بيت الزكاة لمتضرري سيول أسوان

اليونسكو تنتخب هيفاء بنت عبد العزيز للجنة البرامج والعلاقات الخارجية

ننشر الوصف الوظيفي والمؤهلات المطلوبة لشغل منصب سكرتير عام مساعد محافظة

أصدرنا ١٦٤ ألف رقم «ACID» حتى الآن.. المالية: ٢٦ ألف مستورد انضموا لمنظومة «ACI»

شديد العدوى ولا يتأثر باللقاح.. متحور كورونا الجديد يدفع العالم لـ الاستنفار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

مصل جديد ضد أوميكرون خلال أسابيع| 6 قررات مصرية لمنع تسربه

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان لسبب صادم |فيديو

فيديو

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ