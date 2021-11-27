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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"لما الممثل يموت دي الحالة الوحيدة اللي ميروحش فيها المسرح".. عادل إمام يُعبر عن حبه للمسرح بهذه الكلمات| نوستالجيا

صدى البلد

حل الفنان عادل إمام، ضيفا في لقاء تليفزيوني من تقديم أماني ناشد والمُذاع على فضائية ماسبيرو زمان حيث تحدث عن مدى حبه لتمثيل وتعلقه به .

قال الفنان عادل إمام :" دائمًا بقول لأصدقائي ولأي حد عايز يشتغل في التمثيل أو في أي شغل تاني إن الواحد لازم يحب المهنة بتاعته يعني أنا بحب التمثيل جدًا مع إني مهندس زراعي مشتغلتش ولايوم في الزراعة واتخرجت من كلية زراعة ممثل مش مهندس ".

وعلق ضاحكًا :" ممثل زراعي " ، متابعًا :" ميعادي مع 1500 فرد كل يوم في المسرح حاجة ليها طعمها الخاص غير السينما وطبعًا بتعب وعندنا في المسرح مفيش حاجة اسمها عندك انفلونزاغ فتاخد اجازة أو عندك ميعاد فمتروحش مفيش حاجة اسمها اجازة مرضي  في المسرح ".


وتابع :" أن الممثل يموت دي الحالة الوحيدة إلي ميروحش فيها المسرح ".

وصرح الفنان عادل إمام ، أن ليس لديه مشكلة في مشاركة العمل مع نجم كبير أخر في الكوميديا وأكبر دليل على ذلك مسرحية مدرسة المشاغبين .

وأكمل :" البعض كان بيقول أن عادل إمام ميقدرش يشيل رواية لوحده بس حصل اهو وشيلت رواية لوحدي 4 سنين "، وعلق ساخرًا " تخيلي أفضل شايل رواية على كتفي كل الوقت ده ".
 

عادل إمام ماسبيرو مدرسة المشاغبين المسرح اخبار توك شو

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