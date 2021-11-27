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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

ينطلق غدا.. مجلس النواب يناقش تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.. وسياسة الحكومة لضبط سوق الدواء

مجلس النواب
مجلس النواب

انطلاق جلسات النواب غدا الأحد حتى الثلاثاء

مجلس النواب يناقش تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

المجلس يناقش استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

النواب يناقش سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لتوفير الدواء للمواطنين

 

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، بداية من الغد الأحد وحتى الثلاثاء من نفس الأسبوع، وذلك لمناقشة عدد من الملفات ومشروعات القوانين المهمة.


جلسة الأحد

- مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

- مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

جلسة الاثنين

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

جلسة الثلاثاء

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.

مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بشراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة ثقل الاتزان وتنميطها، الموقع بتاريخ 28/7/2021.

حكومة مجلس النواب الجامعات الخاصة الحكومة سكك حديد مصر

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