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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وشهد شاهد من أهلها.. إعدام عامل اغتصب طفلته 3 مرات في الدقهلية

هيئة المحكمه
هيئة المحكمه

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، بالإعدام شنقا لعامل بعد ثبوت إتهامه بإغتصاب ابنته الطفلة ومواقعتها رغما عنها 3 مرات وتهديدها في حالة كشف أمره،  بعد استطلاع رأي فضيلة مفتى الجمهورية وتداول هيئة المحكمة القضية في جلسة سرية داخل غرفة المداولة.


كانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سابقه لأقوال المجنى عليها وشقيقتيها ووالدتها وعمها والطبيبة الشرعية لإستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها ليطمئن وجدانها للحكم. 


صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق.
وأكدت المجنى عليها في أقوالها أنها كانت نائمة في غرفتها مع شقيقتيها وكانت والدتها في عزاء جدها بمحافظة كفر الشيخ، واصطحابها والدها إلى الجراج الذي يعمل فيه وتعدى عليها جنسيا رغما عنها وهددها بالبطش بأمها وشقيقتيها في حالة إخبار أحد وكرر فعلته معها 3 مرات.


وقالت شقيقتها التوأم إنها علمت بالواقعة من شقيقتهما الصغرى التى شاهدت الواقعة وأنها أخبرت زوجة عمها حتى تخبر عمها وتبعد أباها عن شقيقتها التي ظلت تبكى فترات طويلة، وهو ما أكدته الشقيقة الصغرى.


وأكد العم أقوال بنات شقيقه وقال: "عندما أخبرتنى زوجتى أخذت الفتاة للطبيب للتأكد من عدم حدوث أي شىء لها ولكنى لم أجد، فأخبرت شقيقى بالحامول فطلب إرسال البنت إليهم للكشف عليها ولكن عند عودة أمها أخبرها البنات بما حدث فاصطحبتها لطبيبة وأكدت أن هناك محاولة للمواقعة الجنسية ولكن غشاء البكارة سليم".


وبمناقشة الطبيبة الشرعية التى وقعت الكشف الطبى على الطفلة أكدت أن هناك مواقعة جنسية كاملة تمت ولكن غشاء البكارة الخاص بالطفلة لا يتم فضه إلا عند الولادة بعملية جراحية، وأكدت حدوث اعتداء جنسى على الطفلة يتطابق مع الوصف الذي قالته في التحقيقات. 


كان المستشار علاء السعدني،المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، قد أحال المتهم "عبدالحميد. ع. ط"، 37عامًا، (محبوس) ومقيم بجراج سيارات بدائرة قسم أول المنصورة لمحكمة الجنايات لاتهامه بمواقعة ابنته الطفلة والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها.


وجاء بنص قرار الإحالة "لأنه في يوم 19/ 7 /2021 وفى تاريخ سابق عليه بدائرة قسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية واقع المجنى عليها ابنته الطفلة "آية"، 15 عامًا،بغير رضاها، مهددا إياها بالبطش بوالدتها حال إفشاء أمر ذلك الفُحش.


وأكد القرار أن شقيقتى المجنى عليها وهن "شهد"،15عاما طالبة، و"السيدة"، 8 أعوام، شاهدتا الواقعة وأنهما رأتا شقيقتهما تبكى أثناء خروجها من الجراج بعدما تعدى عليها والدها جنسيا.


وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته، وتبين مطابقته لأقوال المجنى عليها حيث تبين أنه عبارة عن جراج مجاور لعقار مكون من اثنى عشر طابقا تحت الإنشاء من الجهة اليمنى ويبعد عن مدخل العقار حوالى 60 مترا، ويوجد به عدد من السيارات وعلى يمين الداخل بحوالي 5 أمتار بعض المحتويات كتلفاز وثلاجة ومروحة وأريكة وسرير خشبى صغير ومنضدة خشبية صغيرة، وقرر المتواجدون أن هذا المكان هو مبيت المتهم.


وقررت إحالة الطفلة للطب الشرعي، وأكد التقرير تعرض الطفلة للاعتداء الجنسي، ولكن ما زال غشاء البكارة سليما.

مفتى الجمهورية الدقهلية محكمة جنايات محكمة جنايات المنصورة بالاعدام شنقا المستشار بهاء الدين المري

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وشهد شاهد من أهلها.. إعدام عامل اغتصب طفلته 3 مرات في الدقهلية

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