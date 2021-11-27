عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع اليوم الدولي.. البرلمان العربي يطالب بالتصدي للعنف ضد المرأة

صدى البلد

تزامنا مع اليوم الدولي للعنف ضد المرأة.. وجه البرلمان العربي دعوة مهمة من خلال مطالبة النائبة إحسان بركات عضو البرلمان العربي بضرورة توفير بنية قانونية رادعة، وحشد الجهود البرلمانية والقانونية للتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة للبرلمان العربي  في اجتماع منتدى النساء البرلمانيات  التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا في مدريد.

 

وأكدت "بركات" في كلمة ألقتها باسم  البرلمان العربي، أن تمكين المرأة وحماية حقوقها والتصدي لكافة أشكال العنف ضدها، يُمثل إحدى المتطلبات الرئيسية لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة في أي مجتمع.

 

وثمنت "بركات" في كلمتها المبادرة المشتركة بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، والخاصة بإعداد "دليل برلماني" يتضمن أفضل التشريعات والممارسات، التي يمكن الاسترشاد والاقتداء بها في مجال تمكين المرأة.

 

وشددت على أن التشريعات وحدها لن تكون كافية إذا لم تتوفر الإرادة السياسية والقانونية لتطبيقها على أرض الواقع.

 

وأشارت الى أن البرلمان العربي وضع في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، قضايا المرأة العربية، في مقدمة أولوياته وأجندة عمله.

 

وقالت: "حرصنا منذ اللحظة الأولى على ألا يكون ذلك مجرد شعارات، وإنما عملنا على اتخاذ خطوات تنفيذية جادة في هذا المسار، بالإعلان عن إنشاء أول منتدى برلماني عربي للبرلمانيات، ثم تنظيم دبلومة تطبيقية متخصصة هي الأولى من نوعها على المستوى العربي، لبناء وتعزيز قدرات المرأة، والتوعية بحقوقها في كافة المجالات، وما تزال هناك خطوات أخرى، سوف يتخذها البرلمان العربي في هذا المجال".

ترشيحاتنا

دولة أوروبية تعلن اكتشاف إصابات بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

من مدريد.. اللقاء القضائي بين محكمتي النقض المصرية والإسبانية

مصدر مقرب من وائل الإبراشي: حالته الصحية مستقرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهمبتون في الدوري الإنجليزي

فورد رينجر موديل 2023 تخطف الأنظار بمواصفات قوية

نشرة أخبار العالم |إشادات دولية جديدة بطريق الكباش.. رعب وطوارئ وحظر سفر من متحور كورونا أوميكرون.. استفزاز جديد من إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مبروك عطية يرد على 4 فتيات وصلن إلى سن الـ 40 دون زواج

رجل : زوجتي بتخوني وأنا عارف بس بحبها.. شاهد رد مبروك عطية

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافد الجمهور على فعاليات اليوم الأول من مهرجان القاهرة

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

فيديو

خطة مصر| كيف تواجه أوروبا متحور كورونا الجديد "أوميكرون"؟

سلع مدعومة.. بجنيه احصل على زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

اﻟﻤﺰﻳﺪ