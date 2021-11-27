كيف ألهمت "قطعة شيكولاتة" تأسيس أول ماكينة صراف آلي| نوستاليجا

يتساءل كثيرون عن أول ماكينة صراف آلي ATM في العالم، وكيف أتت تلك الفكرة لمؤسسها، الذي لا يعرفه كثيرون، أن الماكينات التي أصبحت كالطعام والشراب في الشوارع، كانت فكرتها مقتبسة من الشيكولاتة.

وبالعودة للتاريخ، نجد أن "لوثر جورج سيمجيان" هو أول من اخترع ماكينة صراف آلي وكان ذلك عام 1939 ميلادية، وقام بوضعها في مصرف "سيتي بنك"، لكن تمت إزالتها بعد 6 أشهر بسبب عدم الإقبال عليها وعدم تقبل العملاء فكرتها، واقتصر استخدامها على عدد قليل من الأغنياء والمقامرين، وبالتالي غاب اسم "سيميجيان" عن الظهور والشهرة المرتبطة باختراع الصراف الآلي.

ماكينة الصراف الآلي والشوكولاتة

يعتبر الأسكتلندي "جون شيفرد بارون" هو المخترع الفعلي للصراف الآلي الذي نعرفه في الوقت الحالي فكانت لدية ضرورة ملحة في سحب أمواله في أيام الإجازات، واستلهم الفكرة من جهاز تخرج منه ألواح الشوكولاتة في أي وقت، ففكر كيف يصنع نفس الجهاز مع استبدال الشوكولاتة بالنقود.

أول صراف آلي في العالم

استغرقت الفكرة عامين للتنفيذ وطبقت لأول مرة في يوم 27 يونيو 1967 بمدينة إنفيلد في شمال لندن، حين تم تركيب أول نموذج لجهاز الصراف الآلي لدى بنك "باركليز" فرع إنفليد؛ وذلك لأن نوافذه العالية توفر مساحة كافية أسفلها لضمان أمن وسلامة المعدات.

وكان الممثل الكوميدي البريطاني "ريج فارني"، نجم الحلقات التليفزيونية On the Buses أول شخص يستخدم جهاز الصراف الآلي، كنوع من الدعايا في حفل الافتتاح العام الذي أقيم وقتها.

رقم التعريف الشخصي

اعتقد المهندس الأسكتلندي "جيمس جودفيلو" جهاز الصراف الآلي الخاص بـ"بارون" غير مكتمل، حيث يتم فيه استخدام بطاقات بلاستيكية مثقوبة، فلجأ "جودفيلو" إلى استخدام التعريف الصوتي أو بصمة العين كطريقة لإثبات هوية المستخدم لكنه وجد أنها غير مجدية ليلجأ في النهاية عام 1966 إلى رقم التعريف الشخصي PIN.

عند بداية استخدام جهاز الصراف الآلي، وقبل البطاقات البلاستيكية استخدم أول عملاء سحبوا أموالهم من ماكينات الصرف الآلي شيكات خاصة معالجة بمادة "كاربون 14" المشعة، وكانت الماكينات مصممة بصورة تمكنها من التعرف على الشيكات، وإخراج النقود بمجرد أن يدخل العميل رقم التعريف الشخصي.