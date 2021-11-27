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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"قصب السكر أم بنجر السكر؟ الجدل الزائف والفرص الضائعة".. ندوة بـ"المصرى للدراسات"

قصب السكر
قصب السكر

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الأحد، ندوة إلكترونية عبر الإنترنت، بعنوان "قصب السكر أم بنجر السكر؟ الجدل الزائف والفرص الضائعة"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء.

 

وتناقش الندوة طبيعة الجدل الدائر بين تفضيل زراعة قصب السكر أم بنجر السكر فى صناعة السكر، وما هى الفرض الضائعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

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ويتحدث بالندوة كل من الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، ويوسف شاهين مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة يونيبورد، وإسلام سالم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، ويرأس الندوة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركزالمصرى للدراسات الاقتصادية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز. 

المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إنتاج قصب السكر بنجر السكر مال واعمال اخبار مصر

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