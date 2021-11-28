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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحفاد رشوان توفيق : الظهر والسند صرف علينا فلوسه وعمره ما أشترى حاجة لنفسه

الفنان رشوان توفيق
الفنان رشوان توفيق

وجه أحفاد الفنان رشوان توفيق رسالة له على الهواء، خلال استضافتهم ببرنامج "واحد من الناس" المذاع عبر قناة "الحياة".

وقالت حفيدته  الكبرى:" شكرا على تربيتى ووقوفك معايا خاصة بعد وفاة بابا سنة 2000، حياتى سعيدة بيك و مش متخيلها من غيرك".

وتابعت حفيدة أخرى قائلة:" هو سندنا وظهرنا وعمرنا ما شلنا هم أزمة أو صعوبة وهو وسطنا، بيصرف علينا كل حاجه وعمره ما فكر حتى يجيب هدوم لنفسه".


وقالت المذيعة، هبة رشوان ابنته: بابا بيدلعنا وبيحقق كل اللى عاوزينه، لكنه صارم للغاية فى تربيتنا بشأن الخطأ".

رشوان توفيق: أعتبر أمي من أولياء الله الصالحين..وورث منها الرؤية في المنام


وتحدث تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن علاقته بوالدته قائلا «باعتبرها من أولياء الله الصالحين، وورثت عنها أحداث أراها فى المنام تتحقق فى الواقع».


وكشف رشوان توفيق  علاقته بوالدته ووالده، قال رشوان توفيق، إنه ولد في عام 1933 من مواليد حي السيدة زينب، موضحا أن الله عز وجل كرمه بـ والدته، وورث منها الرؤيا في المنام، ويدعي لوالديه يوميا.

وعن ابنه الذي توفى سنة 2000، قال رشوان توفيق، إنه كان ملاكا يسير على الأرض، وحلمت أنه هيموت قبل ما يموت"، مضيفا أن والده توفي منذ عام 56، ومن وقت وفاته، يراه فى المنام يوميا.

وتابع الفنان الكبير رشوان توفيق، “بعد وفاة ابنى توفيق توليت رعاية ابنته الوحيدة، ولم أكن أحتفظ بشيء لنفسي لاني عشت للأولادى”.

أحفاد رشوان توفيق رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق

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