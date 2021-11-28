محمد شريف : الخطيب أنهي المفاوضات مع دجلة ورفضت عرض الزمالك بعد دخول الأهلي

كشف محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي كواليس انتقاله إلي المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018 من فريق وادي دجلة.

وقال محمد شريف فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" كان القيد فى شهر يناير قرب ينتهي وكان الزمالك لم ينتهي من المفاوضات مع وادي دجلة حتي آخر شهر يناير".

وأضاف:" علمت بدخول الأهلي وانهاء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الصفقة فى ساعات مع وادي دجلة".

وتابع:" رفضت عرض الزمالك وقت دخول الأهلي وبالفعل وقعت داخل النادي فى وقت متأخر".