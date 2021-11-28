أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 28-11-2021

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التي أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.



أسعار الدواجن اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021



وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي :

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 23 و24 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 19 و20 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 32 و33 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم الأحد 28 -11-2021



وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 35 و 36 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 40 و41 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 56 و57 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 7 و 7.25جنيهات، والكتكوت "ساسو" بين 3.50و 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.