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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

جنسيته عربية واسمه عبد الصمد.. من هو نجم برشلونة الواعد خليفة "ميسي" ؟

عبد الصمد الزلزولي
عبد الصمد الزلزولي

عبد الصمد الزلزولي، اسم عربي جديد يلمع في سماء الكرة العالمية، بعد أن استطاع جذب أنظار العالم إليه عندما ظهر هذا الموسم مع نادي برشلونة ونال ثقة المدرب الإسباني تشافي هرنانديز.

عبد الصمد لعب مباراة فياريال الاخيرة أساسيًا وفاجأ الجميع بمستوى بدني وفني هائل، لتتحدث عنه الصحافة الاجنبية والعربية كخليفة ميسي، او نجوم العرب محمد صلاح، ورياض محرز، وأشرف حكيمي.

من هو عبد الصمد الزلزولي 

عبد الصند الزلزولي، لاعب مغربي الجنسية ولد في مدينة ملال المغربية عام 2001، ثم انتقل مع عائلته للعيش في إسبانيا منذ ان كان عمره 4 أعوام.

في سن السابعة التحق عبد الصمد الزلزولي بفريق التشي الإسباني حيث تألق مع فرق الاكاديميات والناشئين في النادي، ثم انتقل بعدها إلى نادي هيركوليز.

برشلونة يخطفه 

لعب عبد الصمد في فرق الناشئين والشباب في نادي هركوليز ثم تألق مع الفريق وتم تصعيده للفريق الاول ليخوض معه بطولة الليجا الرسمية ( الدرجة الثانية )

ونظرًا لتألقه اللافت جذب عبد الصمد الزلزولي انظار كشافي نادي برشلونة، ليتعاقدو مع اللاعب ويجلبونه إلى قلعة الكامب نو في أغسطس من العام الحالي.

تشافي يعيد اكتشاف عبد الصمد 

لعب عبد الصمد الزلزولي مع مدرب برشلونة السابق، رونالد كومان 20 دقيقة متقطعة، لم يستطع خلالها الشاب العربي الوافد أن يعلن عن نفسه جديًا.

لكن نجم برشلونة السابق ومدربها الحالي تشافي هرنانديز فاجأ الجميع بإشراك عبد الصمد الزلزولي في مركز الجناح الأيمن، شوطًا كاملًا امام اسبانيول الأسبوع الماضي في مفاجاة للجميع، ثم عاد تشافي ليدفع باللاعب أساسيًا في مباراة صعبة للغاية أمام فياريال بالأمس.

كيف تحدث عنه المدير الفني ؟

وعقب مباراة فياريال تم توجيه اسئلة من الصحفيين عن مستوى اللاعب عبد الصمد الزلزولي، ليجيب تشافي بكل ثقة: "موهبة حقيقية" داخل النادي الكتلوني.

وتابع تشافي: إنه لاعب موهوب وقادر على تجاوز خصومه. نحن راضون وسعداء جدا بأداء جميع اللاعبين الشباب". 

برشلونة في موقف صعب 

ويعاني برشلونة منذ بداية الموسم في الدوري الإسباني حيث تقهقر للمركز السابع في الترتيب بالرغم من الفوز في آخر مباراتين.

وفي دوري أبطال أوروبا يتعين على برشلونة الفوز على بايرن ميونخ في عقر داره حتى يتسنى له الصعود لدور الـ 16 كثاني مجموعته، وهي المهمة الأشبه بالمستحيل.

عبد الصمد الزلزولي برشلونة تشافي هرنانديز محمد صلاح رياض محرز أشرف حكيمي

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