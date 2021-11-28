منظمة خريجي الأزهر بالمنوفية تكرم المتفوقين بمعاهد شبين الكوم النموذجية

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالمنوفية، حفلا لتكريم الطلاب المتفوقين المبدعين والمتميزين بمعاهد شبين الكوم النموذجية، وذلك إيمانا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمسئولية الاجتماعية تجاه الطلاب، وتشجيعهم دراسيا وعلميا وثقافيا.



أكد فضيلة الشيخ عبد العزيز النجار، رئيس فرع المنظمة بالمنوفية، أن المنظمة تحرص دائما على إقامة هذه الاحتفالات من أجل تشجيع أبنائنا الطلاب على التفوق الدراسي إلى جانب ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية المختلفة، مؤكدا أن تلك الأنشطة تعمل على غرس روح الانتماء وحب الوطن لدي النشء خاصة في هذه المرحلة العمرية.



كما أشار رئيس المنظمة بالمنوفية، إلى أن التكريم شمل المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين إلى جانب الطلاب المتميزين والمتفوقين والمبدعين في المجال المسرحي، سواء كان ذلك في القرآن الكريم أو الأناشيد الدينية والوطنية وغيرها، وهذا يؤكد أن مثل هذه الاحتفالات تعتبر أحد المُحفزات في الميدان التربوي، مُطالبا ببذل كل الجهود بإبراز نماذج النجاح من الطلاب وتوفير النظام التعليمي المتميز لهم وتشجيعهم وتحفيزهم نحو التقدم.



كما وجَّه "فضيلته" التحية للمشاركين في حفل الليلة المحمدية، مقدما لهم شهادات تقدير، ومطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهد والاستمرار في تفوقهم العلمي، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا منارات علمية وسلوكية في مجتمعهم.