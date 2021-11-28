عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. الأسد يصدر قانونا يجيز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة

الرئيس السوري بشار
الرئيس السوري بشار الأسد

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2021 القاضي بجواز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك.

وجاء في نص القانون ما يلي:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-11-2021 يصدر ما يلي:

المادة 1- تعدل المادة 28 من القانون رقم 32 لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وحسب القواعد والشروط والاستطلاعات التي تضعها المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وتعتمدها الوزارة بأسعار محددة تصدر بقرار من مجلس الوزراء في الحالات الآتية:

أ- فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها.

سوريا.. القوات الأمريكية تدخل 100 شاحنة عسكرية لدعم قواعدها في الحسكة

وسط تحليق طيران مجهول.. انفجار عنيف يضرب البوكمال في سوريا

ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع.

المادة2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق 23-4-1443 هجري الموافق لـ 28-11-2021 ميلادي.

سوريا الاسد الكهرباء الطاقة اخبار العالم

موضوعات متعلقة

القومية للأنفاق: 750 مليار جنيه حجم استثمارات الهيئة حتي 2025.. فيديو

رؤية 2030| أبرز نقاط استراتيجية مصر للتنمية المستدامة في كل المجالات

بالإنفوجراف... استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني

أول رد من السودان على إعلان إثيوبيا توليد الكهرباء من سد النهضة

بعد قرارات التطوير| ميناء الإسكندرية من العراقة إلى الجيل الرابع والتنافسية العالمية

مليار و150 مليون جنيه.. الكهرباء تكشف عن حجم مشروعاتها في سيناء.. فيديو

انفوجراف.. أهم مشاريع الربط الكهربائي المصرى مع دول الجوار

بعد وفاة مارينا.. هل يعلم الإنسان بموعد موته قبل 40 يوما؟ أسرار في البرزخ

ترشيحاتنا

بخطأ فادح من جورجينيو.. سانشو يضرب شباك تشيلسي بالهدف الأول

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

هجيب رشاش وأفرغه فيكي.. عزة مصطفي تروي أصعب موقف تعرضت له أثناء فترة الإخوان

خالد الجندي ينصح بسماع الشيخ محمود علي البنا في هذه السورة.. فيديو

حسين لبيب وطاهر أبو بوزيد وشيكابالا يشاركون في عزاء جلال إبراهيم

رفض إعطائي ألف جنيه فحرقته.. تفاصيل تحقيقات مقتل تاجر على يد صديقه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ إباحية وشذوذ..هل تدخل مها أحمد مستشفى الأمراض العقلية بعد الفيديو المشين؟

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

أزمة اقتصادية جديدة تضرب دول العالم |خبير: تداعيات أوميكرون تتفاقم والإغلاق قادم

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

برد قارس وموجات صقيع.. الزراعة تصدم الجميع بشأن شتاء العام الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ألفاظ إباحية وشذوذ..هل تدخل مها أحمد مستشفى الأمراض العقلية بعد الفيديو المشين؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

الأبناء في المقدمة.. أسرة كاملة تقفز من شقتها بالدور الثاني في أسوان

وزير الدفاع: القوات المسلحة جاهزة لردع كل من تسول له نفسه للعبث بأمن مصر.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ