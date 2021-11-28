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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. القوات الأمريكية تدخل 100 شاحنة عسكرية لدعم قواعدها في الحسكة

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية في سوريا

 أفادت وسائل الإعلام السورية بقيام القوات الأمريكية بإدخال 100 شاحنة عسكرية لدعم قواعدها في الحسكة.

ووفقا لوكالة الانباء السورية "سانان"، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية بريف الحسكة.

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لمراسلة سانا أن "رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كيلومترا شرق مدينة القامشلي".

وأدخلت قوات الاحتلال الخميس الفائت 48 شاحنة تبريد تحمل مواد لوجستية عبر المعبر ذاته لدعم قواعدها بريف الحسكة.

وفي أوائل الشهر الجاري، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات أمريكية تستطلع منطقة في ريف الحسكة لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.

ووفقا للصفحة الرسمية للمرصد السوري، تقوم القوات الأمريكية بتسيير دورية عسكرية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، حيث قام الجنود الأمريكان بالتجول داخل البلدة سيرًا على الأقدام.

وأشار  نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه إلى جانب استطلاع المنطقة بحثًا عن موقع لقاعدة عسكرية جديدة، تنوي القوات الأمريكية إنشائها في المنطقة، حيث دخل الجنود الأمريكان برفقة عرباتهم إلى المدرسة الصناعية في بلدة تل تمر وعمدوا إلى إجراء عمليات استطلاع قبل أن يغادروها وتابعوا جولتهم في المنطقة.

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