الرسيكل والنوستالجيا.. كيف يجذب أشهر مزار في شرم زواره؟

يعتمد مزار "واي نوت" الأشهر في مدينة دهب علي فن " الرسيكل " وإعادة تدوير الأشياء القديمة فهو يعتمد علي فكرة الحنين للماضي مثل الأسماء القديمة واللافتات القديمة وأعمال الفخار والفن القديم في مدخله تجد نافذه باب قديم وصور لأفلام نجيب محفوظ وتليفون أبيض وأسود وشرائط الكاسيت.



وقد رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري بالصور والفيديو الأشياء القديمة داخل المزار حيث تتلألأ كعناقيد مضيئة وأجواء عبق الماضي والذكريات القديمة.



وقد جذب المزار السياح وكل زوار مدينة دهب وخاصة الشباب وعشاق فن الرسيكل .



وقال وليد غريب صاحب مزار واي نوت لفن الرسيكل أن المزار مفتوح مجانا للزوار والسياح مشيرا إلي أن يعتمد علي فن الرسيكل وإعادة تدوير الأشياء وأضاف غريب أن الرسيكل فن ينفع المدن التي تهتم بالبيئة والسياحة وتقضي علي المخلفات البلاستيكية الضارة بالبيئة وتابع غريب أنه سوف ينشئ مدرسة لتعليم أطفال البدو فن الرسيكل والمحافظة علي البيئة.



وتشتهر مدينة دهب بأعمال الحفاظ علي البيئة مثل مجسم السلحفاة البحرية التي صممها الغطاس الدولي صدام كيلاني وتمثال " الكينج كونج " الذي صممه النحات إبراهيم صلاح .



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واي نوت

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