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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق الطائرة بـ تعليم جنوب سيناء يفوز بدوري المصالح الحكومية |صور

فريق الطائرة
فريق الطائرة

فاز فريق تعليم جنوب سيناء للكرة الطائرة  بالمركز الأول في دوري المصالح الحكومية الذي أقيم بمركز شباب طور سيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 
وواصل فريق تعليم جنوب سيناء صعوده حتى المباراة  النهائية لدوري المصالح الحكومية  حيث  حقق  فوزا مستحقا متصدرا بذلك عدد النقاط التي حصدها بعد هزيمة فريق مديرية الصحة وذلك بملعب مركز شباب طور سيناء.


وأهدى أعضاء فريق المديرية بقيادة  مصطفى عبد الرازق مدرب الفريق هذا الفوز لوكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين بتعليم جنوب سيناء  .

 

وأضاف عبد الرازق  أن فاعليات البطولة للدوري المحلي والمؤهلة إلى تصفيات الجمهورية 2022 تقام بين اللجان الرياضية بالمحافظة في ألعاب خماسي كرة القدم، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والشطرنج، وجار تجهيز منتخب كرة اليد، ويشارك 12 لجنة رياضية في الدوري المحلي هذا العام، في صدارتها التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومديرية الصحة، وديوان المحافظة، والمديرية المالية، والتضامن الاجتماعي، والبريد، والأزهر، ومديرية الأمن، والتأمينات الاجتماعية، والتعمير، والإسكان.


مؤكدًا أن فريق التربية والتعليم للكرة الطائرة بذل جهدا مشرفا تكلل بالفوز بنهائي البطولة بعد فوزه على فريق الأزهر، وهزيمة فريق مديرية الصحة الذي صعد بعد هزيمة فريق مديرية الأمن. 


لافتا إلى أن الفائز بالمركز الأول في كل الألعاب سوف يمثل في تصفيات الجمهورية العام المقبل .


وقد شارك بالبطولة المؤهلة للتصفيات كل من نجم الدين بخيت ومحمود جلال وعلي سمير ويوسف الشوادفي ومحمد الرصاص وطارق أبو خلية وذكي العفيفي وأسامة صبري ومحمد عامر ومصطفى الونش ومصطفى الشاذلي.

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فريق الطائرة

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فريق الطائرة تعليم جنوب سيناء الفوز

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