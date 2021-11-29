عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبدالمنعم سعيد: تباين دولي فى تفسير أسباب التغيرات المناخية ..فيديو

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، إن قضية تغير المناخ تعتبر مثل المثلث بين 3 أمور مهمة، وهم الطبيعة وما يحدث فيها، والاقتصاد وكيف يؤثر ذلك على عملية التبادل والتفاعل البشري، ثم السياسة القائمة ما بين القضية والمعارضين لها، والذين يجب وضعهم في الاعتبار، مشيرًا إلى أن الطبيعة لها دور في قضية المناخ منذ انفصال الأرض الملتهبة عن الشمس، وتوليد خليه عضوية عقب برودة الأرض ثم انقسامها وبدء الحياة على الأرض، ومنذ يومها وحتى عام 1800 كان الإنسان يتعامل بأنه لابد من وجود نوع من الطاقة.

وأضاف "سعيد" في حواره لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TeN" اليوم الأحد، إن الطاقة بدأت بالخشب والنيران وأشياء مختلفة حتى عام 1800 وبدء الثورة الصناعية الأولى في العالم، وإحداث شكل جديد جدًا، بأن الإنسان أصبح عامل إضافة لموضوع الحرارة على الأرض، موضحًا أنه حتى عام 1800 كان المصدر الأساسي للدفء على الأرض هو الشمس، ولكن بدء الإنسان يضيف لهذه الحرارة منذ فترة الثورة الصناعية الأولى ثم الثانية حتى وصولنا للقرن العشرين وبدأ الإنسان يتنبأ بأن توليد اقتصاد الإنسان يتسبب في خراب الكوكب وتعرضه لخطر شديد، وهو ما لم يكن واضحًا.


وتابع، أن الأستاذ الراحل بطرس بطرس غالي كان يتحدث في عدد من المؤتمرات حول التغيرات المناخية، قائلًا: "كان دائمًا يمثل صرخة في أن في حاجة غلط موجودة في نظامنا الإنتاجي ككل في العملية الاقتصادية"، موضحًا أن النظام الإنتاجي القائم على الطاقة الأحفورية العضوية هو من يولد عملية انبعاثات حرارية وبدء تأثر الغلاف الجوي للأرض تدريجيًا فبالتالي الحرارة على الأرض تؤثر في الظواهر المناخية.

وأردف، أن العلماء حسموا أن ظاهرة التغير المناخي حقيقية بنسبة 100 % ، مؤكدًا أنه لا يمكن إغفال القوى الأخرى التي تشير إلى أن ذلك هو الأمر الطبيعي بالنسبة للكوكب، قائلًا: "المظاهرات في أمريكا وهولندا قائمة في الأساس على هذا المنطق وبعض التأويلات تذهب أن انتهاء الحضارة الفرعونية سببها حالة جفاف شديد أدت لأن نهر النيل الموازي للنهر المعروف حاليًا حدث جفاف والدليل أن حول هذا النهر يوجد معابد للفراعنة في الصحراء الغربية، وهو ما يرجع لليمينيين الإلحاح الموجودين على الساحة العالمية".

وأشار، إلى أن هناك حالة انقسام عالمي كبير حول المسؤول عن التغيرات المناخية هل هي الدول الصناعية الكبرى وخاصة الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبعدهم أوروبا، ولكن من الناحية الأخرى أن هناك أحاديث مضادة بأن قضية المناخ من القضايا الكبرى التي ولدت قضايا كثيرة مثل ما تم الحديث عنه لا يمكن حلها إلا بشكل عالمي.

المظاهرات الشيوخ تغير المناخ نشأت الديهي مجلس الشيوخ الانسان مظاهرات

ترشيحاتنا

هذا النادي قادر على تتويج محمد صلاح بالكرة الذهبية حال الانتقال إليه

ماذا يقرأ للميت بعد وفاته ؟ 5 سور تخفف عنه وتنير قبره

أكلات مفيدة لمرضى القلب وأخرى ممنوعة نهائيا

الشرطة البريطانية: اعتقال شخص للاشتباه في قتله رجل وامرأة طعنًا شمالي لندن

عقب سلسلة من الانخفاضات.. ارتفاع طفيف في أسعار النفط بالعالم

دولة عربية تعلن وصول درجات الحرارة إلى الصفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

افتحوا الحدود.. بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

انتبهت للي كان عايش معاها.. ملحن يهاجم حسام حبيب بعد أنباء انفصاله عن شيرين

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

قطة تنبه صاحبها إلى وجود ثعبان سام داخل أكياس السوق|شاهد

فيديو

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

التربة بتجهز.. بكاء ياسمين عبدالعزيز في أول ظهور بعد الأزمة الصحية.. فيديوجراف

رشوان توفيق يبكي على الهواء بسبب ابنته "القصة الكاملة".. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ