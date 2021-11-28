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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء توضح العلاج الأمثل للأم الحامل أو المرضعة المصابة بالسكر

صدى البلد

  أكدت هيئة الدواء المصرية  إن هناك مجموعة من  الاحتياطات المهمة  لابد من إتباعها وقت استخدام الأنسولين أثناء الحمل والرضاعة.

أوضحت هيئة الدواء المصرية ، إن  الأنسولين يعد  هو الخيار الأفضل لعلاج مرض السكري أثناء الحمل.

وشددت هيئة الدواء المصرية ، علي ضرورة  يجب استشارة الطبيب ،  أثناء الرضاعة الطبيعية،  وذلك   نظرا لكون معظم النساء المرضعات من الممكن  ان تتطلب  حالتهم  حول تعديلات في جرعة الأنسولين والنظام الغذائي.

 كما نصحت هيئة الدواء المرضي باستشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب ، واستشارة الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها والآثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية المحتملة، وطريقة تجنبها.

 

‎عضوية مصر كمراقب في المجلس التنسيقي الدولى للدواء (ICH)
 

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت  قبول عضوية مصر للمجلس التنسيقي الدولي للدواء؛ حيث تم ادراج جمهورية مصر العربية، ممثلة فى هيئة الدواء المصرية، كعضو مراقب في المجلس الدولى اعتبارا من الخامس والعشرين من نوفمبر من العام الحالى.

‎ويأتى هذا الانضمام اعترافاً من المجلس الدولى لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل (International Council for Harmonisation (ICH)) لدور هيئة الدواء المصرية ومجهوداتها نحو رقابة فاعلة ومتكاملة لضمان جودة ومأمونية وفاعلية المستحضرات الدوائية؛ وتقديراً لمجهودات الهيئة نحو تكامل ومواكبة إجراءاتها الرقابية مع أحدث المعايير والمستجدات الرقابية العالمية.    

‎ أكد ممثل المجلس الدولى بجلسته النقاشية الإفتراضية الأخيرة أن هيئة الدواء المصرية كسلطة صحية دوائية واعدة تمثل نموذج إقليمي رائد ومرجعي في مجال المستحضرات الدوائية؛ حيث استعرض ممثل هيئة الدواء خلال الإجتماع الافتراضى المشار إليه عدد من الإجراءات والقواعد الرقابية للهيئة، وعليه، تم تقييم وقبول عضوية مصر فى المجلس الدولى المشار إليه.

‎وتجدر الاشارة الى أن المجلس يجمع بين السلطات التنظيمية في أوروبا واليابان والولايات المتحدة وخبراء صناعة الأدوية في المناطق الثلاث لمناقشة الجوانب العلمية والفنية المتعلقة بتقييم المستحضرات الدوائية بما يضمن جودتها ومأمونيتها وفاعليتها؛ وضمان توافق الإجراءات الرقابية لتعزيز وتيسير وصول المستحضرات الدوائية للأسواق المختلفة.

‎يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواكبة المستجدات العالمية فى مجال الرقابة على المستحضرات الدوائية؛ حيث تعتبر تلك العضوية خطوة هامة فى مجال الاعتمادات الدولية لهيئة الدواء المصرية، وهو الأمر الذى أكدت الهيئة على سعيها المستمر لتحقيقه لضمان مواكبة إجراءاتها الرقابية مع المستجدات العالمية، وكذلك لزيادة التنافسية العالمية للمستحضرات الدوائية المصرية  وفتح آفاق وأسواق تصديرية تباعاً لتلك المستحضرات.

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