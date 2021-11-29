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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج   ومتابعة الأبراج والفلك  واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم  الربعاء على الصغيد العاطفى و الصحى إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء29-11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

عاطفيا: فينوس في مربع برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.
عائليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة، وانتبه لحقوقك.

 

برج الثور

مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.
اجتماعيا وعاطفيا: المريخ في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.

برج الجوزاء

عاطفيا: القمر في منزل الحب قد يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجديد، وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. بشرط أن تنتبه لحقوقك

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف، واعمل بدقة وانتبه لحقوقك.
عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك قد تثير أعصابك، وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.

برج الأسد


 مهنيا وماليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم سرعة بديهة، ويعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 24- 11- 2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

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برج العذراء

 مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.
عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

برج الميزان

صحيا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالنشاط، ويمنحك سحرا وجاذبية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم الوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة

برج العقرب

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

برج القوس

 عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا: يمكنك اليوم أن تنعم بالتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة، ويساعدك الفلك أن تحصل على دعمهم.

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم اليوم في حساسيتك، وابتعد عن العصبية.
مهنيا وعائليا: معاكسة القمر قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

برج  الدلو

 

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.
عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية، وروح تفاؤل، وتعدك أيضا بأوقات حلوة

برج الحوت

 مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يدعمان أعمالك ويبعثان الحماس في قلبك ويحفزانك.
عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر

حظك اليوم قعات الأبراج برج برج الحمل برج الثور

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