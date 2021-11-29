حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج تشغل بال الكثيرين إذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعه الابراج و متابعة الأبراج والفلك واكتشاف ما يخبئه برجك وحظك اليوم الربعاء على الصغيد العاطفى و الصحى إليك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء29-11 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

برج الحمل

عاطفيا: فينوس في مربع برجك قد تجعل علاقتك بشريك حياتك أو من تحب عرضة للمنغصات وعليك أن تصبر لفترة ولا تتسرع في ردود أفعالك.

عائليا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك وعليك أن تزن كل قرار تتخذه وتأخذ بمبدأ المشاركة، وانتبه لحقوقك.

برج الثور

مهنيا: القمر في منزل العمل يساعدك اليوم على ملاحظة كل صغيرة وكبيرة جيدا.

اجتماعيا وعاطفيا: المريخ في مواجهة برجك.. حاول أن تقاوم رغبتك في تصيد الأخطاء للآخرين ولشركاء الحياة.

برج الجوزاء

عاطفيا: القمر في منزل الحب قد يجعلك اليوم شديد الإغراء والجاذبية.

مهنيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. يمدك القمر بالنشاط والرغبة في التجديد، وتستطيع بحيويتك تغيير الكثير.. بشرط أن تنتبه لحقوقك

برج السرطان

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك ذلك لفقدان صبرك بسهولة، ابتعد عن منطق القوة والعنف، واعمل بدقة وانتبه لحقوقك.

عاطفيا وعائليا: فينوس في مواجهة برجك قد تثير أعصابك، وعليك أن تقاوم المشاعر السلبية وأن تنسى المضايقات وتجنب الصدام.

برج الأسد



مهنيا وماليا: القمر في منزل العلاقات يمنحك اليوم سرعة بديهة، ويعدك بأفضل الخطط التي يمكنك أن تضعها اليوم لمستقبلك.

عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الحب يعدانك بلقاء عاطفي أو فكري أو فني يثري شخصيتك

برج العذراء

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

عاطفيا واجتماعيا: قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

برج الميزان

صحيا وعاطفيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالنشاط، ويمنحك سحرا وجاذبية.

مهنيا واجتماعيا: اليوم الوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة

برج العقرب

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يتسبب في انخفاض طاقتك، واليوم يتطلب قسطا وافرا من الراحة، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

مهنيا واجتماعيا: اليوم عليك أن تكون كتوما ومتحفظا، ولا تفصح عن خططك، ومن المهم أن تنظم جهودك ولا تبددها فيما لا يفيد.

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

مهنيا: يمكنك اليوم أن تنعم بالتوافق مع البعض في محيطك المهني مما يشعرك بالسعادة، ويساعدك الفلك أن تحصل على دعمهم.

برج الجدي

عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس.. كن صبورا وتحكّم اليوم في حساسيتك، وابتعد عن العصبية.

مهنيا وعائليا: معاكسة القمر قد تصيبك بالغضب سريعا.. انتبه كي لا تفقد لياقتك مهما كانت الاستفزازات.

برج الدلو

مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل المدخرات واليوم مثالي للبيع والشراء وتحديد هدفك والتخطيط لمستقبلك بدقة.

عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك طاقة عاطفية، وروح تفاؤل، وتعدك أيضا بأوقات حلوة

برج الحوت

مهنيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يدعمان أعمالك ويبعثان الحماس في قلبك ويحفزانك.

عاطفيا: القمر بمنزل الحظ يمنحك يوما مميزا يحمل لك الحظ في الحب، ويمدك بالرومانسية ويعدك بدفء المشاعر