إنشاء أول كوبري زجاجي على المرسى الأثري بالأقصر | تقرير تلفزيوني

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، تقريرا عن الممشى الأثري الزجاجي على المرسى الأثري بالأقصر .

وقال المهندس أسعد مصطفى ، مدير مشروع تطوير الأقصر ، الكبري الزجاجي هو أحد الاكتشافات الجيدة لوزارة الآثار؛ موضحا أن الغرض من مرسى الأثري هو أن يكون ميناء للمعبد والكبري الزجاجي أعاد قيمة المكان من جديد.

وأوضح " مصطفى " أن الغرض من إقامة هذا الكوبري من الزجاج هو اظهار المناظر الجميلة من أسفله وحوله ، متابعا : "طول الكوبري 18 متر ومصنوع من الزجاج الخالص".

وفي سياق آخر ، نظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان"قصة الفلاح الفصيح" تحدث د. محمد إمام عن سرقة جحوتى نخت ممتلكات خن انبو وشكاوى الفلاح لرنزى بن مرو وعودة الحق لأصحابه.

كما نظم محاضرة بعنوان"جهاد النفس" وأوضح شعبان شلبى أنواع الأنفس والفرق بين جهاد النفس وجاد الشيطان والنفس الأمارة والنفس اللوامة، بالإضافة إلى ورشة فنية أونلاين بعنوان"تعليم أساسيات بوستر الدعاية والإعلان" تنفيذ الفنانة التشكيلية منار سيد.