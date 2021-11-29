بالأسماء .. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ملاكي بالطريق الدائري بمغاغة شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بالمنيا بلاغا من عمليات النجدة، بتصادم سيارتين ملاكي، بالطريق الدائري أمام قرية بلهاسة التابعة لدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث تسبب في إصابة 6 أشخاص وهم محمد عبدالمنعم وبيشوي منير ومحمد حسن، وابنائه ريتاج وسما وحسن، مقيمون جميعا بمركز العدوة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.