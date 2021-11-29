EDEX 2021.. وزير الإنتاج الحربي يبحث مع كوريا تصنيع الدبابة K2 والهاوتزر K9

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربى، سانج ايل نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، ضمن فاعليات اليوم الأول من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذي يقام بمصر في نسخته الثانية بمركز المنارة خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر ٢٠٢١، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

في بداية اللقاء تم الترحيب بوفد كوريا الجنوبية والتأكيد علي عمق العلاقات بين الجانبين والتطور الملحوظ التي شهدته خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلي كوريا الجنوبية عام ٢٠١٦ وما نتج عنها من تقوية للعلاقات بين الدولتين ونقلها إلي مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وخلال اللقاء أشار الوزير "مرسى" إلى زيارته الأخيرة لجمهورية كوريا الجنوبية تلبية للدعوة الموجهة من وزير الدفاع الوطنى الكورى الجنوبى لحضور فعاليات معرض سيول الدولى للفضاء والدفاع (ADEX-2021)، مشيراً إلى الزيارات الميدانية التى قام بها خلال فترة المعرض للشركات التي لها تعاون قائم بالفعل مع شركات الإنتاج الحربي مثل شركات (هانوا ، هيونداي ويا )، أيضاً تم مناقشة الموضوعات التي يمكن التعاون بها مع الشركات الكورية العاملة فى مجالات التصنيع المماثلة وكان على رأس هذه الموضوعات دراسة إمكانية التعاون مع الجانب الكوري في التصنيع المشترك لدبابة القتال الرئيسية K2 وضرورة إنهاء أعمال الممارسة لتوقيع عقد التصنيع المشترك للهاوتزرK9 خلال فاعليات معرض "EDEX 2021".

وأشار الوزير “مرسى” إلى أن تبادل الزيارات بين الجانبين تساعد على الوقوف على مستجدات التعاون، لافتاً إلى أن مشاركة سانج ايل بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" جاءت لتعزز أطر التعاون بين الطرفين.

وعقب ذلك حرص وزير الدولة للإنتاج الحربى، علي اصطحاب الوفد الكوري بجولة داخل جناح الوزارة في معرض " EDEX2021" استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة.

وأكد سانج ايل نائب وزير إحتياجات الدفاع DAPA بكوريا الجنوبية، أن هذه الزيارة تعد فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية، مشيداً بما شاهده من معروضات بجناح وزارة الإنتاج الحربى، مضيفاً أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع وزارة الإنتاج الحربي وكذلك كبرى الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد "ايل" على أن الافتتاح عكس تنظيماً فريداً ومتميزاً للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفاً أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به مصر في مجال التصنيع العسكري.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى تعزيزاً للعلاقات القوية بين الجانبين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء علي تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.