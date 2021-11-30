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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السوق مستقر.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-11-2021

الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني الموافق 30-11-2021،علي التوالي دون أي تغيير منذ الأحد الماضي لدي محلات الصاغة.

 

وحسب ما أعلنه موقع إيجيبت جولد برايس الخاص بأسعار الذهب،  بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة  902 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا 789 جنيها

 

و بلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب  676 جنيها .

 

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين الذهب نحو 526 جنيها

 

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيها وأوقية الذهب نحو 28.043 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 901.714 ألف جنيه

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.
 

محلات الصاغة مال واعمال سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم اخبار مصر

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