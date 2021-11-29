عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبرى بصحبة حسن أبو الروس فى مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة عبير صبري، صورتين لها مع الفنان حسن ابو الروس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ 43 ،  وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

منورين - قمر 


علي صعيد آخر؛ تنتظر الفنانة عبير صبرى طرح فيلم "ليلة العيد" خلال الفترة المقبلة بعدما انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، وتجسد في أحداث الفيلم دور سيدة منتقبة من حارة شعبية ومتزوجة وتتعرض للقهر من زوجها بالعنف، حيث تعتمد قصتها في أحداث الفيلم على مناقشة قضية العنف الزوجى.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وهنادى مهنى، ومحمد لطفى، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبد الرسول.

جدير بالذكر أن عبير صبرى، كانت قد شاركت في رمضان الماضى في مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، وسمية الخشاب، وعبير صبرى، ورياض الخولى، وسيد رجب، وصبرى فواز، ومنذر رياحنة، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، وحمدى الوزير، ومحمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

هبه مجدى محمد رمضان سمية الخشاب عبير صبري

ترشيحاتنا

الفائز يلاقي بالميراس.. الأهلي يواجه مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية

بسبب الفيفا.. أزمة بين منتخب مصر والأهلي لتضارب مونديال الأندية وأمم أفريقيا

قوة عسكرية طوقت المحكمة.. بيان عاجل من سيف القذافي بعد عرقلة نظر الطعن الانتخابي

البرلمان العربي يُطالب المجتمع الدولي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي البغيض للأراضي الفلسطينية

حكم التسبيح باليد اليسرى وهل يكون حراما؟.. الأزهر يجيب

منافسة كورية ألمانية.. جينيسيس تنافس مرسيدس مايباخ بطرازها الجديد من G90

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريبات.. ميسي يتوج بـ الأفضل فى العالم ورد فعل غير متوقع من صلاح ورونالدو

زوجي يجبرني لمشاهد أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

مخاطر شديدة.. بيان صادم من "الصحة العالمية" بشأن متحور أوميكرون

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

تجاهل أم مسألة وقت .. متى تعلن شيرين طلاقها رسميًا ؟

مليئة بالصراحة والشفافية.. ألفت عمر تفتح قلبها لـ صدى البلد في ندوة خاصة

شنطة السوق في التسعينات.. بلاستيك ومخرمة وألوانها جذابة وانقرضت بفعل الزمن|نوستالجيا

فيديو

تحمل ٦ أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء ٢٠٠ أول مدرعة مصرية ١٠٠٪؜ .. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

نجوا بأعجوبة منذ 10 سنوات| محاولة اغتيال أحمد موسى ومصطفى بكري..فيديو جراف

مصر أرض القوة والسلام| فيديو من المتحدث العسكري بمناسبة انطلاق معرض إيديكس للسلاح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ