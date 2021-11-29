آثار هجوم تنظيم داعش على قوات البيشمركة في إقليم كردستان.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها، مقتل خمسة من قوات "البيشمركة" وأصابة 4 آخرين، جراء هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" على منطقة كولجو التابعة لكرميان في إقليم كردستان العراق.

وقال القيادي في اللواء الخامس بقوات "البيشمركة" المقدم مريوان آزاد: "قام مسلحون من "داعش" بشن هجوم على قوات البيشمركة ما أدى إلى إصابة 4 عناصر وانفجار عبوة ناسفة في إحدى السيارات التابعة لها".

وقالت شبكة "رووداو" الإعلامية، إن العناصر الخمسة الذين قتلوا كانوا داخل السيارة التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، مضيفة أن عناصر التنظيم توجهوا نحو السيارة عقب انفجارها وأجهزوا على عنصر أصيب خلال الانفجار.

وأضافت "رووداو" أن "المصابين الأربعة الآخرين تمت إصابتهم بقناصات مسلحي التنظيم، إلى جانب سائق عربة الهامر التي انفجرت فيها العبوة الناسفة، حيث تمكن من النجاة وتم نقله إلى المستشفى لتلقّي العلاج".