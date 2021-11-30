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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهمين في قضية "كفن عين شمس" .. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

 تنظر محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم  محاكمة المتهمين “مراد. ن”، و"أحمد. ن"، و"أيمن. س"، في قضية عين شمس والمعروفة إعلاميا بـ "كفن عين شمس" والمقيدة برقم 9945 استئناف 12936 لسنة 2021، وذلك لاتهامهم بقضية نصب على بعض المواطنين واحتيال وبيع شقق سكنية وهمية.

وفي سياق آخر قررت جهات التحقيق المختصة بمنع التصرف في أموالهم، وأمرت النيابة بإحالة المتهمين بقضية الكفن بعين شمس إلى محكمة الجنايات في واقعة تقديم الكفن  بعد الانتهاء من التحقيقات.


ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة فى إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى واقعة إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن بمنطقة عين شمس اثناء اختبائهما باحد المحافظات.

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