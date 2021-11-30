فيديو جراف| مدرس يثير الذعر بين أولياء الأمور في سوهاج ..ما القصة

شهدت مدرسة عرابة أبيدوس الثانوية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، واقعة فريدة من نوعها، كاد أن يُشيب لها شعر الرأس، حيث إدعى أحد المُعلمين بها أنه " المهدي المنتظر "؛ ليُثير الجدل عقب ذلك بين أولياء الأمور ويُشعل نيران الغضب في قلوبهم ما دعاهِم إلى التقدم بعدة شكاوى إلى إدارة المدرسة.



ليتم إبلاغ مديرية التربية والتعليم بادعاء مُعلم الحاسب الآلي بمدرسة عرابة أبيدوس بمركز البلينا، يُدعى "أيمن"، مُنتدب للتدريس بالمدرسة، أنه المهدي المنتظر، خلال حديثه معهن في حصة الحاسب الآلي الخاصة به.

وقررت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور عربي ابو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وقف انتداب المدرس المذكور، وتحويله إلى عمل إداري بالإدارة التعليمية، وعودته إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وللمزيد حول ادعاء مدرس أنه المهدي المنتظر .. تابع الفيديو جراف التالي:

