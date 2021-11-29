محمد بن سلمان يبعث رسالة خطية إلى ولي عهد الكويت

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رسالة خطية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وتتعلق رسالة بن سلمان إلى ولي عهد الكويت، بالعلاقات الأخوية الطيبة والروابط التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تضمنت الرسالة دعوة ولي عهد دولة الكويت للمشاركة في افتتاح سباق الجائزة الكبرى للمملكة العربية السعودية للفورمولا1 في محافظة جدة، والمقرر إقامتها في 5 ديسمبر 2021.

وقام بتسليم الرسالة، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، خلال استقبال ولي عهد الكويت له في قصر بيان اليوم.