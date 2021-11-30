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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ده اسكتش كوميدي وهقدم في النقابة.. أول تعليق من صاحب البحث عن شيماء..فيديو

يوسف سوسته
يوسف سوسته

علق يوسف سوسته، مؤدي مهرجان البحث عن شيماء، قائلة: "شيماء دي بطة ولو حد لقاها عندك في الاستديو يقولي ولسه بدور عليها لحد دلوقتي".

وأضاف "سوستة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راى عام " المذاع علي قناه " تن "  أن مهرجان "شيماء" لا يصنف ضمن المهرجانات ولكنه يعتبر "سكتش كوميدي"، موضحًا: "بحب أغاني المهرجانات لأنهم اخواتي أصلا وعين شمس تعتبر أساس المهرجانات، وبسمع كل الألوان".

وتابع: "لو قلت أن أغنية شيماء دي مهرجان هظلم المهرجان لأنه فكر وكلام والحمدلله هو اللي باسط الناس دلوقتي، وأحنا بنفذ حاجة تعجب الجميع وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم"، مؤكدًا: "المهرجانات فكر ولكن بعيد عن الناس اللي بتعمل اسفاف"، مضيفًا ساخرًا: "كلمات الأغنية كانت للبطة وأنا اللى كاتب وملحن".

وأردف: "الاسكتش كوميدى هروح اصوره في مدينتي يعنى مهو لازم اصوره في المنطقة دى ورؤية المخرج ومبسوطين انه عجب الناس واللي جاي افضل".

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