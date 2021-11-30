ده اسكتش كوميدي وهقدم في النقابة.. أول تعليق من صاحب البحث عن شيماء..فيديو

علق يوسف سوسته، مؤدي مهرجان البحث عن شيماء، قائلة: "شيماء دي بطة ولو حد لقاها عندك في الاستديو يقولي ولسه بدور عليها لحد دلوقتي".

وأضاف "سوستة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج " راى عام " المذاع علي قناه " تن " أن مهرجان "شيماء" لا يصنف ضمن المهرجانات ولكنه يعتبر "سكتش كوميدي"، موضحًا: "بحب أغاني المهرجانات لأنهم اخواتي أصلا وعين شمس تعتبر أساس المهرجانات، وبسمع كل الألوان".

وتابع: "لو قلت أن أغنية شيماء دي مهرجان هظلم المهرجان لأنه فكر وكلام والحمدلله هو اللي باسط الناس دلوقتي، وأحنا بنفذ حاجة تعجب الجميع وان شاء الله نبقى عند حسن ظنكم"، مؤكدًا: "المهرجانات فكر ولكن بعيد عن الناس اللي بتعمل اسفاف"، مضيفًا ساخرًا: "كلمات الأغنية كانت للبطة وأنا اللى كاتب وملحن".

وأردف: "الاسكتش كوميدى هروح اصوره في مدينتي يعنى مهو لازم اصوره في المنطقة دى ورؤية المخرج ومبسوطين انه عجب الناس واللي جاي افضل".