بحضور هشام عباس..هيثم نبيل يحتفل بعيد ميلاد حميد الشاعري

هنأ الفنان هيثم نبيل، الفنان حميد الشاعري بمناسبة عيد ميلاده،ونشر صور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” من فعاليات الإحتفال.

وظهر نبيل برفقة الفنان هشام عباس والفنان حميد الشاعري،وكتب من خلال صورهم معلقا:"يحدث الان عيد ميلاد الكابو حميد الشاعري".



وفي سياق أخر،فوجئ الحضور في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال٤٣، بعرض أغنية خاصة مهداة للمهرجان بصوت الكابو حميد الشاعري، عرضت في ختام حفل الافتتاح.

أشاد الحضور بالأغنية التي لم يعلن عنها قبل بدء الحفل، لتكون مفاجأة سارة للجميع، حتى أن بعض النجوم الحاضرين أبدوا سعادتهم بالأغنية، واشادوا بها، لما تحمله من معاني راقيه لعالم السينما، وتفاعل الحضور مع الأغنية بشكل كبير، وأبرزهم كان النجمة يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وغيرهم الكثيرين.

تقول كلمات الأغنية : “عندها احساس .. مرسوم في قلوب الناس .. الأفلام مكتوبة كلام .. حكاية ناس مش أوهام .. انت كمان زي الأفلام .. مبسوط زعلان لا متقولش جنان .. فيلمك جديد أو عدى زمان .. موجود على الشاشة وفي كل مكان .. ما هي فيلم في فاترينا .. ممكن في ثانيه تورينا .. كلمة حلوة تنسينا تكفينا تعدينا الأيام ..قولي قولي مين فينا ملوش كرسي في السيما .. شوف فيلمه حوالينا حقق أحلام ”.

وعبّر الكابو حميد الشاعري، عن سعادته بالمشاركة في غناء الأغنية الخاصة بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرا أنه أراد أن يسهم في حدث مهم بحجم وقيمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي يعد احد اهم المهرجانات السينمائية الدولية في الشرق الأوسط والعالم.



كما اضاف حميد أنه سعيد بالتعاون مع مجموعة من الشباب الذين صنعوا فكرة الأغنية، حتى تخرج بهذا المستوى اللائق للجمهور وتذاع ضمن حدث فني مهم جدا مثل مهرجان القاهرة السينمائي، والأغنية كلمات أحمد الطحان، ألحان وتوزيع معتز ماضي، وقام بإخراجها بطريقة الفيديو كليب المخرج الشاب ديبو.