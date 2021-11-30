تريزيجيه عن خماسية الأهلي في الزمالك بالقمة: كان ممكن نحقق نتيجة تاريخية..فيديو

حل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وعلق نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، على خماسية النادي الأهلي في لقاء القمة الذي جمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز بالموسم الجاري.

وقال: "كنت أتمنى أن تستمر النتيجة 5/1 وأن نضيف أهدافا أخرى دون أن يضيق الزمالك الفارق"، متابعا: "كان بإمكان الأهلي تحقيق نتيجة تاريخية وتمنيت على الأقل استمرار تقدمنا بخمسة أهداف مقابل هدف".

وأشار: "مفيش ثقافة الهزيمة في النادي الأهلى وهو ما تربينا عليه"، موضحا: "بندخل أي بطولة وإحنا واخدينها".



وأضاف نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، : "أخذت كل شيء مع النادي الأهلي، وماشي من النادي وأنا معملتش أي مشكلة".