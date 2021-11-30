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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس: أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة

صدى البلد

كشفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتونس آمال بالحاج موسى، أن الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، الذي يعد من آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، يتلقى سنويا أكثر من 15 ألف مكالمة.

وأضافت آمال بالحاج موسي، خلال ندوة فكرية نظمتها الوزارة، أمس الاثنين، تحت عنوان "نحو مقاربة نقدية لكيفية معالجة ظاهرة العنف المسلط على المرأة"، أن هذا الخط استقبل بين شهري جانفي وأكتوبر 2021 حوالي 6284 مكالمة 1225 منها متعلقة بإشعارات حول العنف المسلط على النساء أي ما يقارب 25 بالمائة من مجموع المكالمات.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم العمل خلال مخططها القادم على المقاربة الوقائية لمعالجة انتشار ظاهرة العنف في تونس.

واعتبرت “موسى” أن معالجة ظاهرة العنف باعتماد مقاربة وقائية وثقافية من شأنها أن توفر الظروف الملائمة لتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة بطريقة أفضل.

وأفادت من جهة أخرى بأن الوزارة ستقوم بدراسة حول التكلفة الاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع التونسي، حيث ستساعد نتائجها على مزيد من فهم هذه الظاهرة ومعالجتها بشكل أدق ومن منظور مختلف.

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وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تونس آمال بالحاج موسى العنف ضد المرأة مناهضة العنف ضد المرأة

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