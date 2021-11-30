الإمارات.. 77 متعافى من «كورونا» و65 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات عن إجراء 213,168 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 65 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازم، وفق صحيفة الخليج.

‌‎كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل حالة وفاة واحدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية. ‎

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 77 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.