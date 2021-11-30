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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة خاصة من إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا ..شاهد

صدى البلد

وجه إمام عاشور نجم الزمالك والمنتخب رساله لمتابعيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد و تخلفه عن السفر مع المنتخب للمشاركه في بطولة كأس العرب.

ونشر أمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انسجرام ” صور له من داخل العزل المنزلي مرتديا الكمامه الطبيه و لوح بيديه بعلامه النصر.

وكان إمام عاشور أصيب بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان قائمة المنتخب المشاركه في كأس العرب ليتخلف عن السفر مع البعثة و يخضع للعزل المنزلي 

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني أعلن قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب، وجاءت على النحو التالى: 

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.

فيروس كورونا أحمد فتوح محمد الشناوي أحمد سيد زيزو امام عاشور مروان حمدي محمد صبحي عمرو السولية أسامة فيصل

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