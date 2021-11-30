رسالة خاصة من إمام عاشور بعد إصابته بـ كورونا ..شاهد

وجه إمام عاشور نجم الزمالك والمنتخب رساله لمتابعيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد و تخلفه عن السفر مع المنتخب للمشاركه في بطولة كأس العرب.

ونشر أمام عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انسجرام ” صور له من داخل العزل المنزلي مرتديا الكمامه الطبيه و لوح بيديه بعلامه النصر.

وكان إمام عاشور أصيب بفيروس كورونا المستجد عقب إعلان قائمة المنتخب المشاركه في كأس العرب ليتخلف عن السفر مع البعثة و يخضع للعزل المنزلي

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني أعلن قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب، وجاءت على النحو التالى:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.