بسبب معاكسه طالبة.. تفاصيل تعدي طالب على مدرس في البحيرة

كفر الدوار

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، واقعة تعدي طالب في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة، على مدرس بالضرب و السب بعد أن عقابه المدرس لقيامه بمعاكسة طالبة أمام المدرسة.

بلاغ تعدي طالب علي مدرس في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بتحرير محضر من "صابر .ن .م" 57 سنة، مدرس بمدرسة المكمورة الإعدادية في كفر الدوار بقيام طالب بالتعدي عليه بالسب والضرب أمام المدرسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين قيام "إسلام .ر .أ" 15 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي في مدرسة المكمورة الإعدادية، بالتعدي بالضرب على المدرس المذكور والذي يعمل في ذات المدرسة إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وذلك بعد أن عقابه المدرس لقيامه بمعاكسة إحدى الطالبات أمام المدرسة المذكورة.

وتم القبض علي الطالب المتهم وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.