قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر الشبورة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
فتح أبواب اللجان الفرعية بـ13 محافظة لاستقبال الناخبين للتصويت بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
المصريون يختارون نوابهم بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة.. بعد قليل
إذاعة جيش الاحتلال: رفع حالة التأهب في منظومة الدفاعات الجوية في الشمال
قبل بدء التصويت بالمرحلة الثانية.. تعرف على عدد اللجان وإجمالي الناخبين والمترشحين بانتخابات مجلس النواب
شاهد .. مدرسة بالعمرانية تلزم طلابها بإرتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم
مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة
حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025
وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بمدرسة رشيد بمصر الجديدة.. بعد قليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم 2025 تحت شعار صمم.. حتى أراك

أحمد فؤاد هنو
أحمد فؤاد هنو
أحمد البهى

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك”، والذي يُقام بقصر عائشة فهمي، ومكتبة القاهرة الكبرى، ومتحف الخزف الإسلامي بالزمالك، وذلك بحضور أحمد عبيد مستشار وزير الثقافة للاستثمار، وسامي عياد مستشار الوزير للهوية البصرية، ومؤسس الأسبوع والرئيس التنفيذي هشام مهدي، وعدد من المعنيين بقطاعات التصميم والفنون والثقافة والإبداع.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة: “يمثل أسبوع القاهرة للتصميم نموذجًا رائدًا لما يمكن أن تقدمه القاهرة من طاقات إبداعية متجددة، تعكس روح المدينة وتراثها العريق في قالب معاصر. وندعو المؤسسات والهيئات الثقافية إلى التعاون لتعميم هذا النموذج الملهم في المحافظات كافة، ليصبح التصميم لغة مشتركة تربط المجتمع وتدعم الصناعات الثقافية في الوطن.”

وأكد هشام مهدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للتصميم، أن CDW أصبح أكثر من مجرد منصة، بل حركة إبداعية تجمع بين الأفكار والثقافات والمواهب. وأضاف أن نسخة 2025 تسعى إلى تعزيز حضور الإبداع المصري عالميًا، ووضعه جنبًا إلى جنب مع أبرز المصممين الدوليين، مع الحفاظ على شمولية الحدث وإتاحته للجميع.


كما تطلق نسخة هذا العام مبادرة جديدة بعنوان CDW Universities Initiative، التي تهدف إلى تمكين الجيل الجديد من المصممين الشباب ومنحهم فرصًا واسعة للظهور والانضمام إلى شبكة عالمية من المبدعين، بما يساهم في دعم صناعة التصميم في مصر على المدى البعيد.

ويمثل “أسبوع القاهرة للتصميم” ملتقى للمصممين والرواد في هذا المجال، مما يسهم في دفع نمو صناعة التصميم المصرية. ويقدّم الحدث مزيجًا من التجارب الثقافية والمعارض التفاعلية والفعاليات، ليتيح للجمهور فرصة استكشاف التقاء الإبداع والابتكار في قلب القاهرة

شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة أسبوع القاهرة للتصميم 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

انتخابات مجلس النواب 2025

اعرف لجنتك .. رابط الاستعلام عن لجان انتخابات مجلس النواب 2025

الطفلة ايسل عمرو

حياتى اتحولت لكابوس.. والدة الصغيرة أيسل ضحية الاعتداء في حمام السباحة : السجن مش كفاية

سيارة كيوت

بديل التوكتوك في الجيزة| سيارة بجاج كيوت رخَّصها وهيرجعلك 11 ألف جنيه

أمطار رعدية

أمطار رعدية قد تتحول إلى سيول اليوم في هذه المناطق

أسعار الدواجن

هبوط حاد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك

ترشيحاتنا

الشيخ محمود خليل الحصري

ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري.. رحل الجسد وبقي صوته يجوب العالم ويُعلّم الأجيال

الأرملة

هل يحق للأرملة البقاء في منزل الزوجية طول العدّة؟.. عضو مركز الأزهر توضح

الميراث

هل يحق للأرملة استرداد ما اشترته قبل تقسيم التركة؟.. عضو الأزهر للفتوى توضح

بالصور

نيكول سابا تخطف الأنظار خلال تكريمها فى مهرجان الأفضل

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد