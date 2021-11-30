معرض مدينتي للكتاب يبدأ في استقبال ضيوفه وسط ترحيب ثقافي واسع

انطلقت مساء اليوم فعاليات اليوم الأول من معرض مدينتي للكتاب الذي تستضيفه الحديقة المركزية بمدينتي "سنترال بارك"، وذلك وسط حفاوة بالغة من قبل النخب الفكرية والثقافية والزائرين، حيث يعد معرض مدينتي الأول من نوعه الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خارج أسوارها تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.
ويرفع المعرض خلال هذه الدورة شعار «القراءة كالماء والهواء»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.
وافتتح المعرض مساء اليوم الدكتور / هيثم الحاج ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب ، والأستاذة / منى الحلو ، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
وقال الدكتور / هيثم الحاج أن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتى ضمن خطط التوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة. وأضاف أنه خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة ، متابعاً أنه يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية . وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.
من جانبها صرحت الأستاذة / منى الحلو بأن إقامة هذا المعرض في مدينتي يأتي من منطلق إيمان مجموعة طلعت مصطفى بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة و ما تساهم به في بناء الحضارة و رفع الوعي و خلق أجيال من المبدعين.. فالقراءة تعد نافذة علي العالم، توسع الآفاق و تخلق أجيال من المبدعين في شتى المجالات و تساهم في بناء مجتمعات راقية و متجانسة.. ويأتي ذلك ضمن رؤية المجموعة و يقينها بأهمية المسئولية المجتمعية ، و الذي يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها من أجل تحقيق الاستدامة.
وتبدأ فعاليات المعرض بعد الافتتاح مباشرة بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية ، ثم تقام يوميا خلال أيام المعرض أنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، ثم ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزهم الفرقة القومية وفرقة الإنشاد الديني وفرقة رضا.