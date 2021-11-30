معرض مدينتي للكتاب يبدأ في استقبال ضيوفه وسط ترحيب ثقافي واسع

انطلقت مساء اليوم فعاليات اليوم الأول من معرض مدينتي للكتاب الذي تستضيفه الحديقة المركزية بمدينتي "سنترال بارك"، وذلك وسط حفاوة بالغة من قبل النخب الفكرية والثقافية والزائرين، حيث يعد معرض مدينتي الأول من نوعه الذي تقيمه الهيئة العامة للكتاب خارج أسوارها تحت رعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى.

ويرفع المعرض خلال هذه الدورة شعار «القراءة كالماء والهواء»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا وذلك حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل.

وافتتح المعرض مساء اليوم الدكتور / هيثم الحاج ، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للكتاب ، والأستاذة / منى الحلو ، الرئيس التنفيذي التجاري لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وقال الدكتور / هيثم الحاج أن المعرض يعد الأول من نوعه في المدن الجديدة ويأتى ضمن خطط التوسع في إقامة معارض الكتاب بمختلف ربوع مصر، ومن ضمنها الأماكن المفتوحة والمساحات الخضراء وذلك للتشجيع على القراءة ونشر المعرفة. وأضاف أنه خطوة فى مسار إثراء المشهد الثقافي وترسيخ الهوية المصرية في الجمهورية الجديدة ، متابعاً أنه يشهد مشاركة مجموعة من دور النشر الحكومية والخاصة والدولية . وأوضح أن فعاليات معرض مدينتي للكتاب تضم أنشطة فنية وثقافية يومية بمشاركة الهيئات المختلفة لوزارة الثقافة المصرية.

من جانبها صرحت الأستاذة / منى الحلو بأن إقامة هذا المعرض في مدينتي يأتي من منطلق إيمان مجموعة طلعت مصطفى بأهمية القراءة في بناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة و ما تساهم به في بناء الحضارة و رفع الوعي و خلق أجيال من المبدعين.. فالقراءة تعد نافذة علي العالم، توسع الآفاق و تخلق أجيال من المبدعين في شتى المجالات و تساهم في بناء مجتمعات راقية و متجانسة.. ويأتي ذلك ضمن رؤية المجموعة و يقينها بأهمية المسئولية المجتمعية ، و الذي يدفعها للعمل دائما على الارتقاء بمستوى معيشة سكان مشروعاتها من أجل تحقيق الاستدامة.

وتبدأ فعاليات المعرض بعد الافتتاح مباشرة بعروض لفرقة رضا للفنون الشعبية ، ثم تقام يوميا خلال أيام المعرض أنشطة مختلفة للأطفال يتخللها عروض ومسرحيات فنية مناسبة للأطفال والنشء، ويلي ذلك عروض فنية متنوعة أبرزها السيرك القومي، وعروض ستاند أب كوميدي، ثم ندوات ثقافية مختلفة ومن أبرزها ندوة للمستشار أمير رمزي وتوقيع كتابه أعداء مصر الخمسة، وحوار مع الإعلامي محمد الباز، وندوة بعنوان بناء الوعي في الجمهورية الجديدة للدكتور عمرو سليمان والشيخ أحمد تركي، وحوار مفتوح مع اللواء محمد عبدالخالق قشقوش، وأمسية شعرية لأمين حداد وبهاء جاهين، وتختتم الفعاليات كل يوم بعرض من عروض الفرق الشعبية، وأبرزهم الفرقة القومية وفرقة الإنشاد الديني وفرقة رضا.

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