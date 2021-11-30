حماية المستهلك: منع دخول المواطنين غير الملقحين مقر الجهاز وفروعه من الغد

أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه تأكيداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750 ) لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين اعتباراً من الغد للمنشآت الحكومية، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، أو تقديم تحليل (PCR ) لم يمضِ علي إجرائه أكثر من 3 أيام.

قرر الجهاز حظر دخول المواطنين إلي مقر الجهاز الرئيسي وفروعه الإقليمية بمحافظات الجمهورية، من الغد إلا بعد التأكد من الحصول علي المصل المُضاد لفيروس كورونا المستجد من خلال الشهادة المُعدة لهذا الغرض أو تقديم ( PCR ) لم يمضِ على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام.

وشدد الجهاز على العاملين والمواطنين الالتزام بما جاء بكتاب رئاسة مجلس الوزراء وكتب الجهاز على صفحته الرسمية بموقع " الفيس بوك " اللقاح أمان ....وحماية لينا كلنا ".