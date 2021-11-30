مشيدا بافتتاح طريق الكباش..فاروق الباز: العالم في عصرنا الحالي يعجز عن محاكاة الفراعنة..فيديو

قال العالم الكبير، الدكتور فاروق الباز، إن إفتتاح طريق الكباش كان عظيما، مؤكدا أنه يعد أفضل حدث في مصر خلال الـ 10 سنوات الأخيرة وأبهرنا العالم بجمال الافتتاح الذي تم.

وأضاف فاروق الباز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن مصر تقدمت كثيرا وارتفع مستواها العلمي والعملي خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن العالم أجمع أشاد بالتجربة المصرية.

وتابع فاروق الباز، ان العالم بات يهتم بالتغيرات البيئية والمناخية التي تهدد الطبيعة وتؤثر على الإنسان.

تقليل سرعة التغيرات البيئية

وأشار العالم الكبير إلى أنه يجب علينا العمل على تقليل سرعة التغيرات البيئية التي يشهدها العالم حفاظا على الإنسان، مؤكدا أن قدماء المصريين استطاعوا الإستفادة من خيرات الأرض والعالم في عصرنا الحالي يعجز عن محاكاة الفراعنة.

وأكد العالم الكبير، أن مشروع ممر التنمية وتعمير الصحراء سبيلنا لتوسيع مساحة المعيشة في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج ما لا يقل عن عشرة أعوام حتى يظهر للنور.