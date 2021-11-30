منتخب الإمارات يهزم سوريا 2-1 في افتتاح مشواره بـ كأس العرب

حقق منتخب الإمارات الأول لكرة القدم الفوز على نظيره سوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

الإمارات واجهت سوريا، على ملعب راس ابو عبود، في إطار مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للمسابقة العربية.

وتقدم منتخب الإمارات بهدفين متتاليين في الشوط الأول، وتحديداً في الدقيقتين 24 و30 سجلهما كايو كانيدو وعلي صالح على الترتيب.

فيمت أحرز هدف منتخب سوريا، لاعبه ورد السلامة في الدقيقة 60 من عمر أحداث المباراة.



وشهدت المباراة حالة طرد للاعب منتخب الإمارات محمود خميس في الدقيقة 90+4، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في اللقاء، لتدخله القوي علي لاعب سوريا في منتصف الملعب.

وبذلك يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الإمارات، ولكن فارق الأهداف يمنح الصدارة لنسور قرطاج، بينما يأتي كل من سوريا وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع على الترتيت، بدون نقاط.