نهاد أبو القمصان: الختان كارثة كبيرة تشوه البنت جسديا وإنسانيا.. فيديو

أكدت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن التربية المنغلقة على الفتيات تتسبب في حدوث مشاكل كبيرة عند البنات حتى في السن الصغير، كما أن تربية الفتاة على الطاعة العمياء دون تفكير يلغى شخصيتها تماما والتربية على الخوف والجبن من ردود فعل المجتمع يعرضهم لمواقف مهينة.

وأضافت نهاد أبو القمصان، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن القيم الإنسانية يجب أن تنطبق على الرجل والمرأة والتعامل مع الفتاة كجسد فقط في منتهى الخطورة، محذرة من استمرار ظاهرة الختان قائلة "الختان كارثة كبيرة تشوه البنت جسديا وانسانيا".

وطالبت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الأسر المصرية بتربية الأبناء الذكور والإناث على التساوي وأنهم بشر، قائلة: "أشجع على تربية البنات والأولاد على أنهم بشر ومتساويين، والكبت في التربية سواء في التعاملات أو كبت حس الفكاهة لدى الفتيات غير صحيح وقد يجعلهن كئيبات في حياتهن".