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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هذا المساء مميز للغاية..

السفارة الصربية تكرم الفنانة شيرين رضا | صور

شيرين رضا
شيرين رضا

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها على موقع "إنستجرام" بمجموعة جديدة من صورها من حفل سفارة صربيا الذي أقيم أمس على شرف المخرج الصربي أمير كوستوريتسا، الذي يتولى رئاسة لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


وعلقت شيرين رضا: "أنا سعيد للغاية وسعداء بتكريم سفارة صربيا وبلدي الثاني صربيا تقديراً لمشاركتي في السينما والتليفزيون وحماية حقوق الحيوان في مصر🙏🏼🎞🐶 شكرًا لكل من حضر الليلة الماضية وجعل هذا المساء مميزًا للغاية".


وكشفت الفنانة شيرين رضا كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر" مع الفنان العالمي مينا مسعود.

 

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد": نستكمل تصوير الفيلم الذي توقف بسبب سفر مينا مسعود لتصوير احد الاعمال في الخارج، وانا استمتعت كثيرا بتلك التجربة،  وأجسد دور مسئولة في إحدى الجهات الأجنبية، وهي شخصية شريرة لم أقدمها من قبل.

 

وتحدثت شيرين رضا عن كواليس مشاركتها فى فيلم " قمر 14 " وعن "البوسة" فى نهاية الفيلم قائلة:" مقدرش أحرق الفيلم".

 

وأكدت شيرين رضا، أن أصدقاءها هم من يعاونونها فى الإطلالات التى تظهر بها، لافتة إلى أنها تحب البطولات الجماعية، وتحب عملها بشغف.

 

وردت  الفنانة شيرين رضا على خطبة بنتها نور قائلة: "عايزة أشوفها سعيدة وأنا مبخلفش بنت عشان أنكد عليها عيشتها".

وأشارت شيرين رضا إلى أنها تحضر إلى فيلم كوميدي اسمه "بنات رزق".

وسبق أن كشفت الفنانة شيرين رضا عن طريقة تعاملها مع المتجاوزين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي شيرين رضا حقوق الحيوان المخرج الصربي إمير كوستوريتسا تكريم السفارة الصربية

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