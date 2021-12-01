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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه عن عدة مناطق شرق الإسكندرية

إصلاح مطبق صرف شرق
إصلاح مطبق صرف شرق الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن قطع المياه عن عدة مناطق شرق المحافظة؛ بسبب أعمال ترحيل خطوط المياه بمشروع نفق 45، الجاري تنفيذه، على أن يُعاد ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الترحيل.

وذكرت الشركة في بيان لها، إن الانقطاع يأتي بسبب أعمال ترحيل خط مياه رئيسي، حيث سيجري قطع المياه عن مناطق شارع 45 إلى شارع إسكندر إبراهيم، ومن شارع جمال عبد الناصر إلى طريق الكورنيش.

وطلبت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرفي الإسكندرية، أعمال رفع كتل خرسانية بمطبق بتقاطع شارع 45 مع الكورنيش، وذلك نتيجة لتسريب خرسانة أحدث سددا بالمطبق، وأثَّر على بعض الفرعات بالمنطقة. 

جدير بالذكر أنه في تمام الساعة الثانية من صباحا أمس الثلاثاء 30-11-2021، وخلال قيام إحدى شركات المقاولات بأعمال صب الخوازيق بشارع 45؛ تسبب ذلك في تسرب الخرسانة إلي داخل المطابق والفرعات بشارع في 45. وترتب عليه ارتفاع منسوب المياه بالمنطقة وتم الدفع على الفور بمعدات وسيارات الشركة وتم سحب المياه. والتنسيق مع المقاول علي تركيب بدالات في شارع الكورنيش للتغلب على أي تصرفات ناتجة.

الاسكندرية انقطاع المياه جمال عبد الناصر قطع المياة شركة مياه الشرب شرق الإسكندرية

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