معبر للأسواق الأوروبية.. وزيرة التجارة: مصر ثالث أكبر الاقتصاديات العربية

قالت الدكتور نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، إنه يجب الاستفادة من مكانة أسبانيا كمعبر إلى الأسواق الأوروبية وأمريكا الجنوبية بالنسبة للشركات المصرية .

وأضافت نيفين جامع ، خلال كلمتها بفعاليات منتدى الأعمال المصرى الإسبانى بمؤتمر أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر ثالث أكبر الاقتصاديات العربية والافريقية .



وأشارت نيفين جامع ، إلى تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وأسبانيا حيق تعد الأخيرة رابع أقوى اقتصاد فى أوروبا بالاضافة لكونها الرابع عشر عالميا وفقا لمعدلات الناتج المحلى .

وتابعت نيفين جامع ، أن اسبانيا تعد أهم الشركاء التجاريين عالميا لمصر كما انها تحتل المرتبة الثانية

من اهم متلقى للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوربى لعام 2021 .