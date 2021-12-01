خبر سار حول متحور كورونا الجديدة من كبير مستشاري أمريكا الطبيين

كشف كبير مسؤولي الأمراض المعدية بأمريكا، الدكتور أنتوني فاوتشي، عن خبر سار بشأن مدى خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وقال فاوتشي في كلمة له أمس الثلاثاء، أن المعلومات الأولى من جنوب إفريقيا تشير إلى عدم وجود "أعراض غريبة" لدى المصابين بمتحور "أوميكرون".

وأضاف أن 226 حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في 20 بلدًا، لا تشتمل على الولايات المتحدة.

ولفت فاوتشي إلى أن هناك عدد كبير من الفرات والمتحورات لكورونا، ومن المتوقع أن يؤثر بعضها على الانتقال والأجسام المضادة.

من جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 56 دولة فرضت إجراءات سفر تهدف إلى منع انتقال متحور "أوميكرون".

وأشارت الصحة العالمية إلى أن تقييد حركة السفر لن يمنع انتشار متحور "أوميكرون".

وكان معهد الصحة الهولندي، أعلن أمس الثلاثاء، عن قلقه، بعد الإعلان عن رصد حالتين لمتحور "أوميكرون"، كانتا موجودتين، قبل الإعلان عن اكتشاف 13 حالة إصابة بالسلالة الجديدة، يوم الجمعة الماضي، وقبل إنذار جنوب إفريقيا.

وحسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال بيان للمعهد، "تم اكتشاف الحالتين من عينات أخذتها هيئة الصحة في 19 و23 نوفمبر 2021"، حيث أبلغت منظمة الصحة العالمية أن جنوب إفريقيا أعلنت لأول مرة عن المتحور أوميكرون في 24 نوفمبر.