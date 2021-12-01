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رئيس التحرير
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أعراض غير عادية.. كل ما تريد معرفته عن أعراض متحور كورونا أوميكرون

أعراض غير عادية ...
أعراض غير عادية ... كل ما تريد معرفته عن أعراض متحور كورونا

تحديث متغير Covid-19 Omicron: SARS-CoV-2 ، السلالة الفيروسية التي تسبب عدوى Covid-19 تخضع لطفرات متعددة منذ اكتشافها في الصين في عام 2019. صنفت منظمة الصحة العالمية (WHO) سلالة متحولة جديدة يغير سلوك الفيروس ، المنتشر على نطاق واسع في جنوب إفريقيا باعتباره "متغيرًا مثيرًا للقلق" (VoC) ، وأطلق عليه متغير "Omicron".

تم الإبلاغ عن المتغير B.1.1.529 لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 2021 بعد أن اكتشفت شبكة مراقبة الجينوم (NGS-SA) هناك مجموعة من فيروسات SARS-CoV-2 ذات الصلة ، والتي تنتمي إلى سلالة تسمى B .1.1.529. يشير التقييم المبكر الذي أجرته المجموعة الاستشارية الفنية حول تطور فيروس SARS-CoV-2 و NGS-SA إلى أن هذا المتغير الجديد يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من آخر VoC ، متغير دلتا ، ويمكن أن يغزو المناعة التي توفرها اللقاحات الحالية.

 

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ما تم العثور عليه حول متغير Omicron حتى الآن

تراقب السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم والمجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتطور فيروس SARS-CoV-2 في منظمة الصحة العالمية باستمرار المتغيرات الجديدة من SARS-CoV -2 لتحديد أي منها مهم أو خطير من حيث قابلية الانتقال وشدة العدوى من بين أمور أخرى.

التحقيق الأولي حتى الآن هو أن B.1.1.529 لديه طفرات بروتينية متعددة وهو شديد العدوى. علاوة على ذلك ، أبلغت جنوب إفريقيا عن زيادة أربعة أضعاف في الحالات الجديدة في الأسبوعين الماضيين بالتزامن مع ظهور B.1.1.529.

ارتفعت حالات Covid مع المتغير الجديد B.1.1.529 في مقاطعة Gauteng في جنوب إفريقيا بما في ذلك بريتوريا وجوهانسبرغ ويمكن أن تكون موجودة في مقاطعات أخرى أيضًا. علاوة على ذلك ، تشير NGA-SA إلى أن الفاشيات العنقودية أدت إلى زيادة مستدامة في الحالات.

سلسلة من الطفرات التي شكلت متغير Omicron الجديد

قالت NGS-SA أن VoC الجديد قد خضع لما لا يقل عن 30 طفرة في المنطقة ويشفر بروتين سبايك المسؤول عن دخول الفيروس إلى الخلايا البشرية. قامت هيئة الخبراء بوضع علامة على B.1.1.529 والتي تكونت بعد "أبراج غير عادية من الطفرات".

كانت بعض الطفرات مماثلة لتلك الموجودة في متغيرات ألفا ودلتا وتتميز جيدًا بتأثير النمط الظاهري المعروف الذي يمكن أن يؤثر على المناعة والقابلية للانتقال ، ونادرًا ما تتم ملاحظة البعض الآخر ولا يتم وصفه جيدًا. صرحت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض (CDC) أنه يتم إجراء المزيد من الأبحاث لمعرفة خصائص قابليتها للانتقال والتهرب من اللقاح.

يحمل المتغير الجديد أيضًا طفرات R203K + G204R المرتبطة بزيادة العدوى - كما شوهد في Alpha و Gamma و Lambda.

ماذا اكتشفت منظمة الصحة العالمية حتى الآن

وجدت منظمة الصحة العالمية أن Omicoron مرتبط بزيادة في قابلية الانتقال ، وانخفاض في فعالية اللقاحات ، والعلاجات المتاحة ، والتشخيص. أفادت ماريا فان كيركوهوف ، القائدة الفنية لـ Covid-19 في منظمة الصحة العالمية ، أن هناك أقل من 100 تسلسل للجينوم الكامل متاح وأن البديل الخاص به يحتوي على عدد كبير من الطفرات. القلق الآن هو كيف يمكن لهذه الطفرات المتعددة أن تؤثر على سلوك الفيروس.

علاوة على ذلك ، لم يتم إثبات الارتباط السريري والوبائي لـ Omicron بشكل كامل. بدون ذلك ، لا يمكن للعلماء إنشاء صلة مباشرة بأي زيادة. يقوم الباحثون في جنوب إفريقيا بفحص إمكانات الهروب المناعي لـ B.1.1.529 في بيئة معملية. سيشير هذا أيضًا إلى أداء اللقاحات والعلاجات الحالية على متغير Omicron الجديد.

هل تختلف أعراض متغير Omicron الجديد؟

قال المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب إفريقيا إن المتغير الجديد يظهر حاليًا ، "لم يتم الإبلاغ عن أي أعراض غير عادية" ، ومع ذلك ، مثل متغير دلتا ، فإن بعض الأفراد لا يعانون من أعراض.

هل يمكن اكتشاف متغير Omicron الجديد من خلال اختبارات RT-PCR؟

على الرغم من أن NICD قال إن الحذف داخل الجين S سيساعد في التعرف السريع على المتغير ، إلا أن "معظم الأهداف الأخرى (بما في ذلك الجينات N و RdRp) تظل غير متأثرة بالعينات التي تم اختبارها" ومن ثم فمن غير المرجح أن يؤثر المتغير الجديد على حساسية اختبار PCR الكلية . قالت NICD: "تكتشف اختبارات PCR هذه هدفين مختلفين على الأقل من SARS-CoV-2 ، والتي تعمل بمثابة نسخة احتياطية في حالة حدوث طفرة في أحدهما".

ما هي الاحتياطات الجديدة التي يجب على المرء اتخاذها ضد متغير Omicron

لا يزال الخبراء يشددون على التطعيم لحماية المجموعات المعرضة لخطر كبير من الاستشفاء والوفاة ، لكن البيانات في الوقت الفعلي أظهرت أن معدلات التطعيم المرتفعة لديها القدرة على تقليل الضغط على النظم الصحية.

علاوة على ذلك ، لا يزال من الضروري التباعد الاجتماعي ، والإخفاء ، والتهوية الجيدة في الأماكن الداخلية العامة ، وغسل أو تعقيم اليدين والأسطح بانتظام.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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