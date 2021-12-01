شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الأهلي مع بن شرقي وحقيقة عودة ساسي للزمالك

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي لضم اشرف بن شرقي نجم الزمالك في ظل قرب انتهاء تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري

واكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الاهلي لم يخض اي مفاوضات لضم بن شرقي سواء بشكل مباشر مع اللاعب او عن طريق وكيل أعماله.

وتابع أن الاهلي لن يعقد أي صفقات جديدة الميركاتو الشتوي، مشددا أن بن شرقي مع الزمالك مازال موقفه غامض حتي الان ومن الممكن أن يجدد تعاقده مع الزمالك عقب عودة مجلس إدارة النادي مره اخري.

وعن فرجاني ساسي فأكد أن الاهلي أيضا لم يفاوض اللاعب لأن اللاعب مستمر في صفوف الدحيل القطري ولا يرغب في الرحيل.

واضاف أن هناك بعض التصريحات بشأن عودة ساسي للزمالك مؤكده أنه أمر صعب خاصة لان ما يتقاضاه في.الدحيل لن يحصل على “ربعه ” في الزمالك