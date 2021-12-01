أخبار التعليم.. تحذير عاجل لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الامتحانات.. هل تعطيل الدراسة بالجامعات أمر مطروح؟ .. التعليم العالي تجيب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

«الأزمات والكوارث وطرق التعامل معها».. ورشة عمل بكلية التمريض جامعة حلوان |صور



نظمت وحدة ضمان الجودة بكلية التمريض جامعة حلوان ورشة عمل عن الازمات والكوارث وطرق التعامل معها وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض، تحت إشراف الدكتورة بدرية عبد الشهيد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

جامعة القاهرة تحدد موقف المواطنين من الدخول بدءا من اليوم



أوضح مصدر مسؤول بجامعة القاهرة، عن موقف الجامعة من تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين والعاملين إلى الجهات الحكومية بعد التأكد على حصولهم للقاح .

التعليم العالي: الجامعات تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في هذا الموعد



أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، والالتزام بالجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022، مشيرا إلى إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها، في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي.

بسبب استبدال جثتين .. إحالة موظف وعامل مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي للتحقيق



أحال الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، موظف وعامل مشرحة المستشفيات الجامعية بسبب خطاء في تسليم جثتين لأهليتهم من مشرحة المستشفى .

تحذير عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الامتحانات

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرا عاجلا لـ طلاب الاعدادية بشأن تحرير استمارة التقدم لـ امتحانات الاعدادية 2021/2022 .

وزير التربية والتعليم يلتقي بمسئولي مؤسسة Technology Finland لبحث تطوير التعليم الفني في مصر



التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من المسئولين الفنلنديين في مؤسسة Technology Finland، خلال ثاني أيام زيارته لدولة فنلندا لمناقشة تبادل الخبرات المصرية-الفنلندية ومجالات التعاون بين البلدين في التعليم وخاصة التعليم الفني.

هل تعطيل الدراسة بالجامعات أمر مطروح؟ .. التعليم العالي تجيب

تعطيل الدراسة .. سادت حالة من القلق بين طلاب الجامعات وأولياء الأمور عقب أخبار ظهور متحور كورونا الجديد، وخاصة بعد أن ظهرت بعض الشائعات حول احتمالية تأجيل الدراسة للطلاب.

المديريات التعليمية تنهي استعداداتها لبدء امتحانات رابعة ابتدائي.. الأحد القادم



تستعد المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لعقد امتحانات رابعة ابتدائي المقرر انطلاقها يوم الأحد القادم.

التعليم تنفي تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء الامتحانات بسبب متحور كورونا الجديد

تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء الامتحانات، شائعة مازال البعض يتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالتزامن مع انتشار أنباء ظهور متحور كورونا الجديد اوميكرون الذي تسبب في حالة من الفزع والترقب في العالم أجمع.





الخشت يبحث مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية سبل تطوير مركز التميز العلمي بكلية الزراعة



اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع وفد من ممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبحث سبل تطوير العمل بمشروع مركز التميز العلمي بكلية الزراعة وتقديم الدعم اللازم للمساهمة في تحقيق نجاح عمل المركز وإعطاء دفعة للمركز لتطوير قطاع الزراعة في مصر، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة السابق، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة.

عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الدراسي الأول 15 يناير



كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021-2022 .

صيدلة حلوان تعقد ورشة عمل عن الصيدلة النووية



عقدت كلية الصيدلة جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان الصيدلة النووية تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور سامح سرور عميد الكلية وإشراف الدكتورة وفاء زغاري رئيس قسم الكيمياء الصيدلية.

خلال ساعات.. جامعة القاهرة تنتهى من ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب



تنتهى جامعة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة من ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسى الجديد 2021-2022 بعد الاعلان عن اسماء رئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه غدا ، اتباعا للجدول الزمنى الذى حددته الجامعة لانتخابات الطلابية والمقرر أن ينتهى غدا بإعلان اسم رئيس اتحاد الطلاب ونائبه .

الألسن تستعد لزيارة "هيئة ضمان الجودة" للحصول على الاعتماد



عرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة المنيا الموقف التنفيذي لأعمال الجودة بعدد من الكليات ، وذلك استعداداً لزيارات لجان المراجعين الداخليين من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لكلية الألسن خلال الفترة من 13 – 18 ديسمبر الجاري للحصول على الجودة والاعتماد ، أو استعدادات كليتي العلوم والطب للتقدم للاعتماد.