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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال ساعات.. جامعة القاهرة تنتهى من ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنتهى جامعة القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة من ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب للعام الدراسى الجديد 2021-2022 بعد الاعلان عن اسماء رئيس اتحاد جامعة القاهرة ونائبه غدا ، اتباعا للجدول الزمنى الذى حددته الجامعة لانتخابات الطلابية والمقرر أن ينتهى غدا بإعلان اسم رئيس اتحاد الطلاب ونائبه . 

وأعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أنها تلقت (30) طعنًا في 4 كليات هي الاقتصاد والعلوم السياسية، والهندسة، والزراعة، والتمريض، وذلك ضمن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021 - 2022 .

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وأجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والعلوم لمتابعة سير العملية الانتخابية للجولة الأولى لانتخابات اتحادات الطلاب بكليات جامعة القاهرة، حيث تجرى الانتخابات في 8 كليات هي: الحقوق، والعلوم، والتجارة، والإعلام، ودار العلوم، والعلاج الطبيعي، والزراعة، والصيدلة، وذلك بعد حسم المقاعد الخاصة بعضوية اللجان في باقي الكليات "بالتزكية".

وخلال الجولة، حث الدكتور محمد الخشت، الطلاب على المشاركة الفعالة في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، كما دعا إلى إخضاع عملية الاختيار بين الطلاب بناءً على القدرة والكفاءة وتقديم الخدمات والأنشطة الطلابية، وإخضاعها لمعايير عقلانية

جامعة القاهرة انتخابات اتحاد الطلاب رئيس اتحاد الطلاب الإدارة العامة لرعاية الشباب رئيس جامعة القاهرة

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