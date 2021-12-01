تحذير عاجل من التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية بشأن استمارة الامتحانات

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرا عاجلا لـ طلاب الاعدادية بشأن تحرير استمارة التقدم لـ امتحانات الاعدادية 2021/2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن لـ طلاب الاعدادية حفظ البيانات في أي وقت، ولكي يتمكن الطالب من طباعة الاستمارة من على موقع وزارة التربية والتعليم ينبغي أن يضغط مفتاح (اعتماد)

وأضافت وزارة التربية والتعليم : بعد اعتماد استمارة الشهادة الاعدادية لن يتمكن الطالب من تعديل بياناته المسجلة مرة أخرى، ولكن يمكنه طباعة الاستمارة في أي وقت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة وجود بيانات خاطئة ، يجب على الطالب التوجه فورا لمسئول المعلومات بمدرسته لتعديل البيانات وذلك قبل اعتماد استمارة الشهادة الاعدادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة تسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقعها الرسمي.

ويمكن لمن يهمه الأمر ملء إستمارة التقدم لـ امتحانات الاعدادية إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://moe-register.emis.gov.eg/

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمديري المدارس الاعدادية (عام / خاص / لغات / خدمات) بضرورة التنبيه على طلاب الإعدادية بـ سداد المصروفات الدراسية (مقابل الخدمات والانشطة والرسوم بقوانين) كاملة أو على قسطين (قسط اول بالفصل الدراسي الأول / قسط ثاني بالفصل اللدراسي الثاني ) .

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه سيسمح فقط لـ طلاب الشهادة الاعدادية بسداد رسوم امتحانات الاعدادية وقبول تقدمهم لتحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الاعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 طالما قاموا بسداد المصروفات الدراسية كاملة او القسط الأول منها

ونبهت وزارة التربية والتعليم على أن الطلاب الذين قاموا بسداد القسط الاول عليه الالتزام بسداد القسط الثاني من بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات تحرير استمارات تقدم الطلاب لـ امتحانات الاعدادية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022

ارشادات تحرير استمارات امتحانات الاعدادية للطلاب المنتظمين

يحرر كل طالب الاستمارة الالكترونية عن طريق موقع الوزارة ويتم التأكيد على بيانات الطالب من (الاسم رباعي -الرقم القومي - النوع - الديانة)

يقوم الطالب برفع صورة شخصية مقاس 6×4 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية

يحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده في جميع المواضع تحت اشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة

التأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب

مطابقة الاستمارة الالكترونية مع الورقية مع شهادة الميلاد

يقوم الطالب بإحضار 4 صور شخصية ، 3 منها توضع على الاستمارة الورقية في المواضع المخصصة لها والصورة الرابعة ترفق بالإستمارة ولا يوجد بها دبوس ومدون عليها اسم الطالب رباعي

يتم اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواضع المخصصة وعلى الصور الثلاثة الموجودة بالاستمارة

يتم كتابة رقم هاتف ولي الامر على الاستمارة الزرقاء في الجزء المخصص (اقرار الطالب و ولي أمره)

يرفق بالاستمارة الورقية عدد 2 صورة شهادة ميلاد واحدة توضع في الاستمارة والاخرى تسلم مع صورة الاستمارة الالكترونية لادارة الاحصاء بالمديرية لمراجعة الصورة الشحخصية للطالب وكافة بياناته قبل اعتماد المدرسة

يتم تدبيس ايصال السداد الخاص برسوم الامتحان الخاص بكل طالب ومطابقتها بإسم الطالب

ارشادات تحرير استمارات امتحانات الاعدادية لطلاب المنازل



أكدت وزارة التربية والتعليم أنها نفس الارشادات السابق ذكرها بالاضافة لما يلي :

يتقدم الطالب بإستمارته عن طريق اخر مدرسة حص منها على اللصف الثاني الاعدادي او اخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الاعدادي

في حالة دخول الطالب للامتحان لاول مرة يتم ارفاق بيان نجاحه بالصف الاول الاعدادي والصف الثاني الاعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2021 / 2022 عام التقدم.

الطالب الراسب في الاعوام السابقة عليه ارفاق بيان الرسوب لاخر عام رسب به الطالب

الطالب النجاح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه ارفاق اصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للتقدم + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (تعليم ثانوي عام - تعليم ثانوي فني ) أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية

تعليمات خاصة بالإدارة المدرسية لتحرير استمارات امتحانات الاعدادية